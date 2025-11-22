پی سی بی نے سپرلیگ فرنچائززکے لیے خزانے کے منہ کھول دیئے
آئندہ ایڈیشن میں فاتح فرنچائز کو 5 لاکھ ڈالرز انعام دیا جائے گا جبکہ رنر اپ فرنچائز کو 3 لاکھ ڈالرز کی انعامی رقم دی جائے گی دو نئی ٹیموں کی نیلامی 6 جنوری کو ہو گی، فیصل آباد، راولپنڈی، حیدرآباد، سیالکوٹ، مظفرآباد اور گلگت کے نام شارٹ لسٹ
اسلام آباد(سپورٹس رپورٹر)چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی نے پاکستان سپر لیگ فرنچائزز کے لیے بڑے انعام کا اعلان کردیا۔سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے بیان میں محسن نقوی نے کہا کہ پی ایس ایل کی فرنچائزز کیلئے آنے والے ایڈیشن میں انعام کا اعلان کرکے خوشی محسوس ہو رہی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ فاتح فرنچائز کو 5 لاکھ ڈالرز انعام دیا جائے گا جبکہ رنر اپ فرنچائز کو 3 لاکھ ڈالرز کا انعام ملے گا۔چیئرمین پی سی بی کا کہنا تھا کہ کرکٹ ڈویلپمنٹ کے لیے کام کرنے والی بہترین فرنچائز کو دو لاکھ ڈالرز کا انعام دیا جائے گا۔محسن نقوی نے مزید کہا کہ پی ایس ایل کی گروتھ پر فرنچائزز کو انعام دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے ، آئیں سب مل کر کرکٹ کو نئی بلندیوں پر لے کر چلیں۔
دریں اثنا پی ایس ایل کی دو نئی ٹیموں کی نیلامی 6 جنوری 2026 کو ہو گی۔ پی سی بی اعلامیہ کے مطابق پاکستان سپر لیگ میں توسیع کا اہم سنگِ میل عبور کرلیا گیا اور پی ایس ایل کی نئی فرنچائزز کے لیے 6 ممکنہ شہروں کی فہرست جاری کردی گئی جن میں فیصل آباد، راولپنڈی، حیدرآباد، سیالکوٹ، مظفرآباد اور گلگت کے نام شارٹ لسٹ کیے گئے ہیں۔ سی ای او پی ایس ایل سلمان نصیر کے مطابق صرف ٹیکنیکلی کوالیفائیڈ بولی دہندگان نیلامی میں شریک ہوں گے ۔ پی ایس ایل عالمی سطح کی ٹی ٹوئنٹی لیگ کے طور پر ترقی کر رہی ہے ۔سی ای او پی ایس ایل سلمان نصیر نے کہا کہ پاکستان سپر لیگ مسلسل عالمی معیار کی ٹی 20 لیگ کے طور پر ترقی کر رہی ہے ، پی ایس ایل میں توسیع نہ صرف مسابقت میں اضافہ کرے گی بلکہ ملک کے مختلف شہروں میں کرکٹ کے فروغ میں بھی اہم کردار ادا کرے گی۔