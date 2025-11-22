ایشز سیریز،116برس بعد پہلے دن 19وکٹیں گرگئیں
انگلینڈ کی ٹیم مچل سٹارک کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوئی، 172 رنز پر ڈھیر آسٹریلیا کی بھی 123رنز پر 9وکٹیں گر گئیں، سٹوکس نے 5وکٹیں حاصل کیں
پرتھ (سپورٹس ڈیسک)انگلینڈ اور آسٹریلیا کے درمیان جاری ایشز ٹیسٹ کے پہلے روز قریباً 116 برس بعد تاریخ نے خود کو دوبارہ اس وقت دہرایا جب مجموعی طور پر 19 وکٹیں گر گئیں۔ انگلینڈ کی ٹیم 172 رنز پر آل آؤٹ ہونے کے بعد آسٹریلیا کی بھی 123 رنز پر 9 وکٹیں گر گئیں۔پرتھ میں جاری پہلے ٹیسٹ میچ میں انگلینڈ نے ٹاس جیت پر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا جو ٹیم کے لیے نقصاندہ ثابت ہوا۔انگلینڈ کی ٹیم مچل سٹارک کی تباہ کن بالنگ کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوئی اور پوری ٹیم 172رنز پر ڈھیر ہوگئی۔انگلینڈ کے بیٹر ہیری بروک 52، اولی پوپ 46 اور جیمی سمتھ 33 رنز بناکر نمایاں رہے۔ 7کھلاڑی ڈبل فیگرز میں بھی داخل نہیں ہوسکے۔
آسٹریلیا کی جانب سے مچل سٹارک نے 7، برینڈن ڈوگیٹ نے 2اور کیمرون گرین نے ایک وکٹ حاصل کی۔آسٹریلیا نے بھی اننگز کا مایوس کن آغاز کیا، جیک ویدرالڈ صفر پر آؤٹ ہوئے ۔ ایلیکس کیری 26، کیمرون گرین 24، ٹریوس ہیڈ 21اور سٹیو سمتھ 17رنز بناکر آؤ ٹ ہوگئے ۔انگلینڈ کی جانب سے کپتان بین سٹوکس نے 5 جبکہ جوفرا آرچر اور برائیڈن کارس نے 2، 2 وکٹیں حاصل کیں۔ایشز سیریز میں 116 سال بعد ایسا ہوا ہے کہ ٹیسٹ میچ کے پہلے دن 19 وکٹیں گری ہوں۔ 1909 میں ایشز سیریز کے اولڈ ٹریفوڈ ٹیسٹ کے پہلے دن 20 وکٹیں گری تھی۔