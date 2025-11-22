ایشیز سیریز کی 143 سالہ تاریخ میں نیا ریکارڈ قائم
پرتھ (سپورٹس ڈیسک)آسٹریلیا اور انگلینڈ کے درمیان کھیلی جانے والی ایشیز سیریز کی 143 سالہ تاریخ میں نیا ریکارڈ قائم ہوگیا۔
ایشیز 2025 کے پرتھ میں کھیلے جارہے پہلے ٹیسٹ میچ میں دونوں ٹیموں کی پہلی پہلی وکٹ صفر پر گری جو ایشیز کی تاریخ میں پہلے کبھی نہ ہوا۔ انگلش ٹیم پہلے روز چائے کے وقفے سے قبل ہی 172 رنز پر ڈھیر ہوگئی۔ اس کے علاوہ ٹیسٹ میچ کے پہلے روز ہی 43 ہزار 591 تماشائی میدان میں موجود تھے ، جو ٹیسٹ تماشائیوں کی پرتھ میں اب تک کی سب سے بڑی تعداد ہے ۔