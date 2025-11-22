قومی شرٹ پہن کر صرف جیت کا سوچتے ہیں:سکندر رضا
زمبابوے اور پاکستان کو آئندہ میچز میں شکست دینے کی کوشش کرینگے ،شناکا
لاہور(سپورٹس ڈیسک)زمبابوے کے کپتان سکندر رضا نے کہا ہے کہ قومی شرٹ پہن کر صرف جیت کا سوچتے ہیں، زمبابوے رواں سال زیادہ میچز ہاری لیکن دیگر ٹیموں کو چیلنج کیا ہے ۔میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سکندر رضا نے کہا کہ حالیہ محنت کی بدولت زمبابوے نے سری لنکا کو ٹرائی سیریز کے میچ میں شکست دی ہے ۔سکندر رضا نے کہا کہ سپیشلسٹ کھلاڑی ٹی ٹونٹی میں اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، میرے حساب سے بیٹنگ اوسط سے زیادہ سٹرائیک ریٹ کی اہمیت ہوتی ہے۔
انہوں نے کہا کہ جیسے اوپنر تیز کھیلتے ہیں ویسے ہی ہر بیٹنگ پوزیشن کا ایک مخصوص کردار ہوتا ہے ۔ پاکستان میں موسم کرکٹ میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے ،سری لنکن کپتان داسن شناکا نے کہا ہے کہ سری لنکا کو کرکٹ بہتر کھیلنا پڑے گی،زمبابوے کے کھلاڑی لیگ کرکٹ بھی کھیل رہے ہیں۔انہوں نے کہا کہ زمبابوے اور پاکستان کو آئندہ میچز میں شکست دینے کی کوشش کریں گے ۔داسن شناکا کے مطابق چیراتھ اسالانکا کی غیر موجودگی سے پریشر نہیں پڑا۔