صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

برازیلین فٹبالر نے آن لائن مقبولیت میں رونالڈو کو پیچھے چھوڑ دیا

  • کھیلوں کی دنیا
برازیلین فٹبالر نے آن لائن مقبولیت میں رونالڈو کو پیچھے چھوڑ دیا

برازیلیا(سپورٹس ڈیسک)برازیل کے نوجوان سٹار فٹبالر ونیشیس جونیئر پرتگال کے سٹار فٹبالر کرسٹیانو سب سے زیادہ آن لائن مقبول ایتھلیٹ بن گئے۔

غیر ملکی میڈیا کے مطابق ونیشیس جونیئر نے ایک ماہ میں 15 لاکھ انسٹاگرام فالوورز بڑھائے ، ونیشیس کے حوالے سے ایک ماہ میں 3 لاکھ 14 ہزار میڈیا رپورٹس اپ لوڈ ہوئیں۔رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ انسٹاگرام پر ونیشیس کے ہیش ٹیگز کی تعداد 14 لاکھ رہی،پرتگال کے کرسٹیانو رونالڈو آن لائن مقبولیت میں دوسرے نمبر پر آگئے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاست کا خاتمہ
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ہم رہ گئے ہمارا زمانہ چلا گیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بدل دو نظام
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
پاک افغان مسئلے کا حل
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
بلدیاتی اداروں کا تحفظ اور نئے صوبے کا مطالبہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عدلیہ کا عروج وزوال
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak