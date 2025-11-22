برازیلین فٹبالر نے آن لائن مقبولیت میں رونالڈو کو پیچھے چھوڑ دیا
برازیلیا(سپورٹس ڈیسک)برازیل کے نوجوان سٹار فٹبالر ونیشیس جونیئر پرتگال کے سٹار فٹبالر کرسٹیانو سب سے زیادہ آن لائن مقبول ایتھلیٹ بن گئے۔
غیر ملکی میڈیا کے مطابق ونیشیس جونیئر نے ایک ماہ میں 15 لاکھ انسٹاگرام فالوورز بڑھائے ، ونیشیس کے حوالے سے ایک ماہ میں 3 لاکھ 14 ہزار میڈیا رپورٹس اپ لوڈ ہوئیں۔رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ انسٹاگرام پر ونیشیس کے ہیش ٹیگز کی تعداد 14 لاکھ رہی،پرتگال کے کرسٹیانو رونالڈو آن لائن مقبولیت میں دوسرے نمبر پر آگئے ۔