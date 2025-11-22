رائزنگ سٹار ایشیا کپ،پاکستان،بنگلا دیش فائنل میں پہنچ گئے
پاکستان شاہینز نے سیمی فائنل میں سری لنکا کو 5 رنز سے ہرایا بھارت کی سپر اوور میں شکست،بنگلا دیش کا 1 رن کا ہدف وائیڈ بال سے پورا
دوحہ (سپورٹس ڈیسک)پاکستان شاہینز نے رائزنگ سٹارز ایشیا کپ ٹی 20 کے دوسرے سیمی فائنل میں دلچسپ مقابلے کے بعد سری لنکا اے کو 5 رنز سے شکست دے کر فائنل کیلئے کوالیفائی کرلیا۔دوحہ میں ہونے والے ایونٹ کے دوسرے سیمی فائنل میں پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 20اوورز میں 9وکٹ پر 153رنز بنائے۔ ہدف کے جواب میں سری لنکا کی ٹیم 20اوور میں148 رنز بناسکی۔دریں اثنا پہلے سیمی فائنل میں بنگلادیش نے دلچسپ مقابلے کے بعد سپر اوور میں بھارت کو شکست دے دی۔
پہلے سیمی فائنل میں بنگلادیش نے 20 اوورز میں 194 رنز بنائے جواب میں بھارتی ٹیم بھی194 رنز ہی کر پائی، سپر اوور میں بھارتی ٹیم کے 2 کھلاڑی ابتدائی 2 گیندوں پر صفر پر آؤٹ ہوگئے ، یوں بنگلادیشی ٹیم کو کامیابی کیلئے 1 رن درکار تھا، بنگلا دیش کا پہلا بیٹر صفر پر پہلی گیند پر آؤٹ ہو گیا دوسری بال وائیڈ ہو گئی اور بنگلا دیش جیت گیا۔