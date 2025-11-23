ٹرائی نیشن سیریز : پاکستان نے سری لنکا کو 7 وکٹ سے ہرادیا
129رنز کا ہدف 3وکٹ پر 15.3اوورز میں حاصل، صاحبزادہ فرحان کے 45گیندوں پر ناقابل شکست 80رنز ، 3وکٹیں لینے پر محمد نواز پلیئر آف دی میچ قرار
راولپنڈی(سپورٹس رپورٹر)ٹرائی نیشن سیریزکے تیسرے میچ میں پاکستان نے سری لنکا کو 7وکٹوں سے شکست دیدی، پاکستان کی 2میچ جیت کر ٹاپ پوزیشن پر برقرار جبکہ سری لنکا ٹیم اپنے پہلے دونوں میچز ہارنے کے باعث مشکلات کا شکار ہے اور اسکی فائنل میں رسائی مشکل دکھائی دے رہی ہے ۔پنڈی سٹیڈیم میں سری لنکا نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور مقررہ 20اوورز میں7 وکٹوں کے نقصان پر128 رنزبنائے ۔ ،جینتھ لیانگے 41 رنز ناٹ آئوٹ،کوسل پریرا 25 ،کامل مشرا 22 ،پاتھم نسانکا 17 ،ونندو ہاسا رنگا 11 رنز کیساتھ نمایاں سکورر رہے۔
محمد نوازنے 3جبکہ فہیم اشرف،ابرار احمد اور سلیمان مرزانے ایک ،ایک وکٹ حاصل کی۔ جواب میں پاکستان ٹیم نے 15.3اوورز میں 131رنز بنا کر میچ 7وکٹوں سے جیت لیا۔ پاکستان کی جانب سے صاحبزادہ فرحان 6چوکوں اور 5چھکوں کی مدد سے 80 رنز ناٹ آئوٹ، صائم ایوب20اور بابراعظم 16رنز کیساتھ نمایاں رہے ۔ سری لنکا کی جانب سے دشمانتھا چمیرا نے 2اور داسن شناکا نے ایک کھلاڑی کو آئوٹ کیا۔ پاکستان کے محمد نواز پلیئر آف دی میچ قرار دیا گیا۔