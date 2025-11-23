صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایشیا کپ رائزنگ سٹارز:شاہینز اور بنگلہ دیش آج فائنل میں مدمقابل

ایشین کرکٹ کونسل کے سربراہ محسن نقوی کی دوحہ روانگی متوقع، مہمان خصوصی ہونگے

دوحہ، لاہور(سپورٹس ڈیسک )پاکستان شاہینز اور بنگلہ دیش اے کے مابین ایمرجنگ ایشیاکپ کا فائنل آج کھیلاجائیگا۔ایشین کرکٹ کونسل کے سربراہ و چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی آج دوحہ روانگی متوقع ہے ۔تفصیل کے مطابق قطر کرکٹ حکام نے محسن نقوی کو ایشیا کپ رائزنگ سٹارز کے فائنل پر مدعو کیا ہے ۔محسن نقوی پاکستان شاہینز اور بنگلادیش اے کے فائنل میچ میں مہمان خصوصی ہونگے ۔ فائنل پاکستانی وقت کے مطابق آج شام ساڑھے سات بجے کھیلا جائے گا۔پاکستان شاہینز نے سری لنکا اے کو ہرا کر فائنل میں جگہ پائی جبکہ بنگلہ دیش اے نے بھارتی اے ٹیم کو سپر اوور میں ہرایا تھا۔

 

