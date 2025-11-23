ایشیز سیریز:پرتھ ٹیسٹ 2روزمیں ختم، آسٹریلیا کامیاب
سٹارک کی تباہ کن بولنگ،ہیڈ کی سنچری، 205رنز کا ہدف2وکٹوں پر حاصل ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ کا نیا ریکارڈ بھی قائم، تین اننگز میں پہلی وکٹ صفر پر گری
پرتھ (سپورٹس ڈیسک )آسٹریلیا اور انگلینڈ کے درمیان 5 ٹیسٹ میچوں پر مشتمل ایشز کا پہلا میچ صرف دو روز میں ختم ہوگیا۔پرتھ میں کھیلے گئے ایشیز سیریز کے پہلے ٹیسٹ میں آسٹریلیا نے انگلینڈ کی جانب سے دیا گیا 205 رنز کا ہدف صرف دو وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا۔آسٹریلیا کی جانب سے ٹریوس ہیڈ نے دھواں دھار بیٹنگ کرتے ہوئے صرف 83 گیندوں پر 123 رنز سکور کیے اور اپنی ٹیم کی جیت میں اہم کردار ادا کیا، ٹریوس ہیڈ نے 69گیندوں پر سنچری سکور کی۔پرتھ ٹیسٹ 1888 کے بعد اوورز کے اعتبار سے کھیلا گیا سب سے مختصر ٹیسٹ تھا۔انگلینڈ کی ٹیم دوسری اننگز میں آسٹریلین پیسرز کے سامنے بے بس دکھائی دیے اور پوری ٹیم 164 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی۔
پہلی اننگز میں مہمان ٹیم نے 174 رنز اسکور کیے تھے جس کے جواب میں آسٹریلیا کی ٹیم 132 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔آسٹریلیا کی جانب سے مچل سٹارک نے پہلی اننگز میں 7 جبکہ دوسری اننگز میں 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا، اس طرح مچل سٹارک ایشز کے کسی بھی ایک ٹیسٹ میں پہلی بار 10وکٹیں لینے میں کامیاب رہے ۔واضح رہے کہ ایشیز کے پہلے میچ کے دوران ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ کا نیا ریکارڈ بھی قائم ہوا اورتینوں اننگز میں پہلی وکٹ پہلے ہی اوور میں صفر پر گری۔یہ ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ میں پہلا موقع ہے جب کسی ٹیسٹ میچ کی پہلی تین اننگز میں پہلی وکٹ صفر پر گری ہو۔