گوہاٹی ٹیسٹ:جنوبی افریقہ کے 6وکٹوں کے نقصان پر 247رنز

  • کھیلوں کی دنیا
ٹرسٹان اسٹبس اور کپتان ٹمبا باووما کی تیسری وکٹ کیلئے 84 رنز کی شراکت

 گوہاٹی(سپورٹس ڈیسک )دوسرے ٹیسٹ میچ میں جنوبی افریقہ نے پہلے روز کھیل کے اختتام تک 6 وکٹوں کے نقصان پر 247 رنز بنالیے ۔گوہاٹی میں کھیلے جا رہے ٹیسٹ میچ میں جنوبی افریقہ نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور محتاط انداز میں بیٹنگ کرتے ہوئے چائے کے وقفے تک ایک وکٹ کے نقصان پر 82 رنز بنالیے تھے ۔ ایڈن مارکرام 38 رنز بناکر آؤٹ ہوئے تھے چائے کے وقفے کے فوراً بعد رائن ریکلٹن (35) بھی 82 کے ہی مجموعی سکور پر آؤٹ ہوگئے۔

ٹرسٹان اسٹبس اور کپتان ٹمبا باووما نے تیسری وکٹ کے لیے 84 رنز کی شراکت قائم کی۔ اسٹبس 49 اور باووما 41 رنز بناکر آؤٹ ہوئے ۔ٹونی ڈی زورزی 28 اور ویان ملڈر بھی 13 رنز بناکر آؤٹ ہوگئے ۔ کھیل کے اختتام پر سینورام متھوسامی 25 اور کائل ویرین ایک رن بناکر کریز پر موجود ہیں۔بھارت کی جانب سے کلدیپ یادیو نے 3 جبکہ جسپریت بمراہ، محمد سراج اور رویندرا جدیجا نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔

 

