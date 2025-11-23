صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • کھیلوں کی دنیا
ٹریوس ہیڈ کی ایشز کرکٹ کی تاریخ میں دوسری تیز ترین سنچری

پرتھ (سپورٹس ڈیسک )آسٹریلوی بیٹر ٹریوس ہیڈ نے پرتھ ٹیسٹ میں 123 رنز کی شاندار اننگز کھیلی اور وہ اب ایشز کرکٹ کی تاریخ میں دوسری تیز ترین سنچری سکور کرنے والے بیٹر بن گئے ہیں۔

ایشیز کرکٹ میں تیز ترین سنچری کا ریکارڈ سابق آسٹریلین وکٹ کیپر بیٹر ایڈم گلکرسٹ کے پاس ہے جنہوں نے 2006 میں پرتھ کے ہی مقام پر محض 57 گیندوں پر سنچری سکور کی تھی۔ ٹریوس ہیڈ 69 گیندوں پر سنچری سکور کرکے اب اس فہرست میں دوسرے نمبر پر آگئے ہیں۔ انگلینڈ کے سابق بیٹر گلبرٹ جیسپ 1902 میں اوول کے مقام پر 76 گیندوں پر سنچری بنا کر اس فہرست میں تیسرے نمبر پر ہیں۔

 

