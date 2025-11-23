صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شاہد انور ملک پنجاب کنوئنگ ایسوسی ایشن کے صدر منتخب

شاہد انور ملک پنجاب کنوئنگ ایسوسی ایشن کے صدر منتخب

مہرمحمد منیرجنرل سیکرٹری ہونگے ،جنرل باڈی نے دونوں کو بلامقابلہ منتخب کیا

لاہور (سپورٹس رپورٹر )پنجاب کنوئنگ ایسوسی ایشن کے انتخابات میں آئندہ چار سال کیلئے شاہد انورملک کو بلامقابلہ صدر اور مہر محمد منیر کو جنرل سیکرٹری منتخب کرلیاگیا۔پنجاب کنوئنگ(کشتی رانی)ایسوسی ایشن کی جنرل باڈی کے اجلاس میں نمائندوں نے بھرپور شرکت کی اورعہدیداروں کا چناؤ کیا ۔دیگر عہدیداروں میں سی ای اوجی اے خان طارق، چیئرمین میاں ظہیر الدین، سینئرنائب صدر میاں بلال،4 نائب صدور میاں عابد علی مناواں،چودھری محمد اکرم،میاں شہزاد ، حافظ محسن رشید ،خاتون نائب صدر نائلہ مقصود بٹ ،ڈپٹی سیکرٹری جنرل عاطف نذیر باجوہ ،جوائنٹ سیکرٹری عمران علی گجر،خزانچی آصف نذیر باجوہ ،انفارمیشن سیکرٹری زاہد سہیل شامل ہیں ۔عقیل بٹ،چودھری ادریس، عماد حسن،محمد شہباز،محمد طاہر،قاضی عبدالستار احمد، اعزاز رؤف اور سائرہ منیر ایگزیکٹو ممبر جبکہ سردار ندیم ڈوگر، کامران منیر اور حمزہ طاہر آفس سیکرٹری ہونگے ۔

 

