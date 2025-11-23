چیف آف دی ایئر سٹاف انٹرنیشنل سکواش چیمپئن شپ چیمپئن شپ کل سے شروع
اسلام آباد (سپورٹس ڈیسک )پاکستان سکواش فیڈریشن کے زیر اہتمام اور سرینا ہوٹل کے تعاون سے چیف آف دی ایئر سٹاف انٹرنیشنل سکواش چیمپئن شپ چیمپئن شپ کل 24 نومبر سے مصحف سکواش کمپلیکس اسلام آباد میں شروع ہوگی۔
پاکستان سکواش فیڈریشن کے سیکرٹری جنرل ایئر کموڈور (ر)عامر نواز نے بتایا کہ چیمپئن شپ کے تمام انتظامات مکمل کر لئے گئے ہیں اور اس ایونٹ سات پاکستانیوں کے علاوہ 17 عالمی رینکنگ کھلاڑیوں کا ایک گروپ مصر، جمہوریہ چیک، مالا سینا اور جاپان سے ہے حصہ لے رہا ہے اور سوئٹزرلینڈ نے بھی شرکت کی تصدیق کر دی ہے ۔