صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چیف آف دی ایئر سٹاف انٹرنیشنل سکواش چیمپئن شپ چیمپئن شپ کل سے شروع

  • کھیلوں کی دنیا
چیف آف دی ایئر سٹاف انٹرنیشنل سکواش چیمپئن شپ چیمپئن شپ کل سے شروع

اسلام آباد (سپورٹس ڈیسک )پاکستان سکواش فیڈریشن کے زیر اہتمام اور سرینا ہوٹل کے تعاون سے چیف آف دی ایئر سٹاف انٹرنیشنل سکواش چیمپئن شپ چیمپئن شپ کل 24 نومبر سے مصحف سکواش کمپلیکس اسلام آباد میں شروع ہوگی۔

 پاکستان سکواش فیڈریشن کے سیکرٹری جنرل ایئر کموڈور (ر)عامر نواز نے بتایا کہ چیمپئن شپ کے تمام انتظامات مکمل کر لئے گئے ہیں اور اس ایونٹ سات پاکستانیوں کے علاوہ 17 عالمی رینکنگ کھلاڑیوں کا ایک گروپ مصر، جمہوریہ چیک، مالا سینا اور جاپان سے ہے حصہ لے رہا ہے اور سوئٹزرلینڈ نے بھی شرکت کی تصدیق کر دی ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

چیئرمین امن کمیٹی کا قتل ‘ ملزم گرفتار

شہر سے 2نامعلوم افرادکی لاشیں برآمد

جوا کھیلتے 11قمار باز گرفتار

سیالکوٹ:بس کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار نوجوان جاں بحق

سمبڑیال:ون ڈش کی خلاف ورزی پر میرج ہالوں کو جرمانے

غیر قانونی پٹرول پمپ سیل

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
جماعت اسلامی اور عوام کا ملاپ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
سیاست کے علاوہ زندگی میں بہت کچھ ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پختون بچوں کا مستقبل کیا ہے؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
افغانستان کے محدود تجارتی آپشنز
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بھارت کے اُڑتے تابوت
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سوڈان کی خانہ جنگی اور عالم اسلام
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak