صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لاہور قلندرز پر ایک اور کرکٹ بورڈ کا اعتماد کا اظہار

  • کھیلوں کی دنیا
لاہور قلندرز پر ایک اور کرکٹ بورڈ کا اعتماد کا اظہار

لاہور(سپورٹس ڈیسک ) پاکستان سپر لیگ کی چیمپئن لاہور قلندرز پر ایک اور کرکٹ بورڈ نے اعتماد کا اظہار کیا ہے ۔نیدرلینڈز کرکٹ ٹیم کے دو آل راؤنڈر کھلاڑی آئی سی سی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ سے قبل ٹریننگ کے لئے لاہور پہنچ گئے۔۔۔

لاہور قلندرز کے سی او او ثمین رانا نے کہا کہ یہ لاہور قلندرز کے پلیئرز ڈویلپمنٹ پروگرام پر اعتماد کا اظہار ہے ۔آل راونڈرز ثاقب ذوالفقار اور شارز احمد قلندرز ہائی پرفارمنس سینٹر میں ٹریننگ کرینگے ، اس 10 روزہ پروگرام میں ڈچ کرکٹرز پاور ہٹنگ اور لیگ سپن بولنگ پر کام کریں گے ۔نیدر لینڈز کرکٹ کے ساتھ معاہدہ ہونے کی خوشی ہے ۔ورلڈ کپ کی تیاری کے لیے ڈچ کرکٹرز کو ہر ممکن سہولیات فراہم کرینگے ، زمبابوے نمیبیا اور یار کشائر کے بعد ایک اور ٹیم نے لاہور قلندرز پر اعتماد کیا ہے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ لاہور قلندرز کے ڈویلپمنٹ پروگرام کو تسلیم کیا جاتا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

ایپل کا نیا سکینڈل؟ مہنگے ترین آئی فون کا رنگ اتر گیا

معدے کے معائنے کیلئے AI کیپسول، 8منٹ میں مکمل جانچ

کونٹینٹ کری ایٹر نے فوٹو شوٹ کیلئے بھنویں صاف کروا دیں

رات کو پستے کھانے سے قوتِ مدافعت میں اضافہ

ٹائپ 2ذیابیطس سماعت کی خرابی کا بڑا سبب بن سکتی

چین میں انوکھی کاکروچ کافی کی مقبولیت بڑھ گئی

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
جماعت اسلامی اور عوام کا ملاپ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
سیاست کے علاوہ زندگی میں بہت کچھ ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پختون بچوں کا مستقبل کیا ہے؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
افغانستان کے محدود تجارتی آپشنز
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بھارت کے اُڑتے تابوت
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سوڈان کی خانہ جنگی اور عالم اسلام
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak