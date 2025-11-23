لاہور قلندرز پر ایک اور کرکٹ بورڈ کا اعتماد کا اظہار
لاہور(سپورٹس ڈیسک ) پاکستان سپر لیگ کی چیمپئن لاہور قلندرز پر ایک اور کرکٹ بورڈ نے اعتماد کا اظہار کیا ہے ۔نیدرلینڈز کرکٹ ٹیم کے دو آل راؤنڈر کھلاڑی آئی سی سی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ سے قبل ٹریننگ کے لئے لاہور پہنچ گئے۔۔۔
لاہور قلندرز کے سی او او ثمین رانا نے کہا کہ یہ لاہور قلندرز کے پلیئرز ڈویلپمنٹ پروگرام پر اعتماد کا اظہار ہے ۔آل راونڈرز ثاقب ذوالفقار اور شارز احمد قلندرز ہائی پرفارمنس سینٹر میں ٹریننگ کرینگے ، اس 10 روزہ پروگرام میں ڈچ کرکٹرز پاور ہٹنگ اور لیگ سپن بولنگ پر کام کریں گے ۔نیدر لینڈز کرکٹ کے ساتھ معاہدہ ہونے کی خوشی ہے ۔ورلڈ کپ کی تیاری کے لیے ڈچ کرکٹرز کو ہر ممکن سہولیات فراہم کرینگے ، زمبابوے نمیبیا اور یار کشائر کے بعد ایک اور ٹیم نے لاہور قلندرز پر اعتماد کیا ہے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ لاہور قلندرز کے ڈویلپمنٹ پروگرام کو تسلیم کیا جاتا ہے ۔