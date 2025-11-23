سا بق کپتان راشد لطیف نے متنازع بیان پر معافی مانگ لی
لاہور (سپورٹس ڈیسک )سابق کپتان راشد لطیف نے متنازع بیان پر معافی مانگ لی اور اپنا بیان ایکس پر پوسٹ کردیا۔نجی ٹی وی کے مطابق راشد لطیف نے محمد رضوان کی کپتانی ہٹانے پر وضاحت جاری کی ہے۔۔۔
جس میں انہوں نے پاکستان کرکٹ بورڈ اور عوام سے معذرت کی ہے ۔راشد لطیف نے کہا کہ فلسطین کی حمایت پر کی گئی قیاس آرائی پر غیر مشروط معافی مانگتا ہوں، کسی کو نقصان پہنچانا ہرگز میرا مقصد نہیں تھا۔ایکس پر بیان میں راشد لطیف نے سرگیٹ ایڈورٹائزنگ اور کرکٹ معاملات پر بھی شفاف وضاحت پیش کی ہے ، سابق کپتان نے عوامی بیانات پر کنٹرول کا بھی وعدہ کرلیااور کہاکہآئندہ اظہاررائے میں ذمہ دارانہ، شواہد پرمبنی اور محتاط رویے رکھوں گا۔واضح رہے کہ راشد لطیف کے متنازع بیان پر این سی سی آئی اے میں دو مختلف انکوائریز جاری ہیں۔