صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بلائنڈ ویمنز ٹی 20ورلڈ کپ:نیپال نے پاکستان کو ہراکر فائنل میں جگہ بنا لی

  • کھیلوں کی دنیا
بلائنڈ ویمنز ٹی 20ورلڈ کپ:نیپال نے پاکستان کو ہراکر فائنل میں جگہ بنا لی

کولمبو (سپورٹس ڈیسک ) بلائنڈ ویمنز ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں نیپال بلائنڈ ویمنز کرکٹ ٹیم نے پاکستان کو سات وکٹوں سے شکست دیکر فائنل میں جگہ بنا لی۔ہفتہ کو کولمبو میں کھیلے گئے دوسرے سیمی فائنل میں نیپال وویمن کرکٹ ٹیم نے ٹاس جیت کر پہلے باؤلنگ کا فیصلہ کیا۔

پاکستان بلائنڈ ویمنز کرکٹ ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 6 کھلاڑیوں کے نقصان پر 168 رنز بنائے ۔ مہرین علی نے 55 بشری اشرف نے 48 رنز کی شاندار اننگز کھیلی۔مریم جہانگیر نے 17 رمشہ شبیر نے 4 ارمین طارق نے 10 حوریہ ملک نے 4 رنز بنائے ۔نیپال کی ٹیم نے مطلوبہ ہدف 17 اوور میں تین کھلاڑیوں کے نقصان پر پورا کر لیا۔ اس سے قبل پہلے سیمی فائنل میں بھارت نے آسٹریلیا کو 9 وکٹوں سے شکست دیکر فائنل کیلئے کوالیفائی کر لیا۔نیپال اور بھارت کے مابین فائنل آج کھیلا جائے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج میں نئی سرمایہ کاری، تعداد ریکارڈ سطح پرپہنچ گئی

عالمی مارکیٹ کے اثرات سے پاکستان میں بھی سونا مہنگا

سیمنٹ کی برآمدی آمدن 4کروڑ 26لاکھ ڈالر تک پہنچ گئی

رواں ہفتے اسٹاک ایکسچینج میں معمولی بہتری ریکارڈ کی گئی

پراپرٹی ایکسپو میں سرمایہ کاری کے فروغ کیلئے خصوصی کانفرنس

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
جماعت اسلامی اور عوام کا ملاپ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
سیاست کے علاوہ زندگی میں بہت کچھ ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پختون بچوں کا مستقبل کیا ہے؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
افغانستان کے محدود تجارتی آپشنز
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بھارت کے اُڑتے تابوت
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سوڈان کی خانہ جنگی اور عالم اسلام
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak