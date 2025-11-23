بلائنڈ ویمنز ٹی 20ورلڈ کپ:نیپال نے پاکستان کو ہراکر فائنل میں جگہ بنا لی
کولمبو (سپورٹس ڈیسک ) بلائنڈ ویمنز ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں نیپال بلائنڈ ویمنز کرکٹ ٹیم نے پاکستان کو سات وکٹوں سے شکست دیکر فائنل میں جگہ بنا لی۔ہفتہ کو کولمبو میں کھیلے گئے دوسرے سیمی فائنل میں نیپال وویمن کرکٹ ٹیم نے ٹاس جیت کر پہلے باؤلنگ کا فیصلہ کیا۔
پاکستان بلائنڈ ویمنز کرکٹ ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 6 کھلاڑیوں کے نقصان پر 168 رنز بنائے ۔ مہرین علی نے 55 بشری اشرف نے 48 رنز کی شاندار اننگز کھیلی۔مریم جہانگیر نے 17 رمشہ شبیر نے 4 ارمین طارق نے 10 حوریہ ملک نے 4 رنز بنائے ۔نیپال کی ٹیم نے مطلوبہ ہدف 17 اوور میں تین کھلاڑیوں کے نقصان پر پورا کر لیا۔ اس سے قبل پہلے سیمی فائنل میں بھارت نے آسٹریلیا کو 9 وکٹوں سے شکست دیکر فائنل کیلئے کوالیفائی کر لیا۔نیپال اور بھارت کے مابین فائنل آج کھیلا جائے گا۔