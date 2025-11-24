صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان نے عالمی کپ سنوکر ٹیم چیمپئن شپ جیت لی

  • کھیلوں کی دنیا
پاکستان نے عالمی کپ سنوکر ٹیم چیمپئن شپ جیت لی

آصف اور اسجد نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد ہانگ کانگ کو دو ،تین سے ہرایا

مسقط(سپورٹس ڈیسک)پاکستان نے عالمی کپ سنوکر ٹیم چیمپئن شپ 2025 اپنے نام کر لی۔عمان کے شہر مسقط میں ہونے والی عالمی کپ ٹیم سنوکر چیمپئن شپ کے فائنل میں پاکستان نے ایک سخت اور سنسنی خیز مقابلے کے بعد ہانگ کانگ کو دو کے مقابلے میں تین فریم سے شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کیا۔ پاکستان کے سابق عالمی چیمپئن اور موجودہ ماسٹرز عالمی چیمپئن محمد آصف اور اسجد اقبال پر مشتمل جوڑی نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے حریف جوڑی کو شکست سے ہمکنار کیا۔ٹرافی کا فیصلہ آخری فریم میں ہوا۔واضح رہے کہ سیمی فائنل میں پاکستانی جوڑی نے روایتی حریف بھارت کو 1۔3 دے کر فائنل میں جگہ بنائی تھی۔

دریں اثناچیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے ورلڈ ٹیم سنوکر چیمپئن شپ جیتنے پر پاکستانی کھلاڑیوں محمد آصف اور اسجد اقبال کو مبارکباد دی ہے ۔ انکا کہنا ہے کہ محمد آصف اور اسجد اقبال نے ورلڈ چیمپئن شپ جیت کر پاکستان کا نام روشن کیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ پاکستان کے کھلاڑیوں نے ایک بار پھر سبز ہلالی پرچم کو بلند کیا، دونوں کھلاڑی اور کوچ بھی مبارکباد ہیں،پاکستان ہر میدان میں کامیابیاں سمیٹ رہا ہے ۔ اس کے علاوہ وزیراعظم شہباز شریف، وزیراعلیٰ پنجاب سمیت دیگر شخصیات نے بھی ٹائٹل جیتنے پر پاکستانی کھلاڑیوں کو مبارک باد پیش کی ہے ۔

 

