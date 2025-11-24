پرتھ ٹیسٹ ، ٹریوس کی سنچری سے آسٹریلیا کا لاکھوں کا نقصان
پرتھ (سپورٹس ڈیسک)آسٹریلوی میڈیا نے کہاہے کہ پرتھ ٹیسٹ میں آسٹریلیا کی جیت سے کرکٹ آسٹریلیا کا لاکھوں کا نقصان ہو گیا، ٹریوس ہیڈ کی جارحانہ سنچری سے ٹیسٹ میچ دوسرے روز ہی ختم ہو گیا۔
ٹریوس ہیڈ کی وجہ سے ٹیسٹ تیسرے روز تک بھی نہ جا سکا، جیت نے کرکٹ آسٹریلیا کا نقصان کرا دیا، پہلے سے خسارے کا شکار کرکٹ آسٹریلیا کے افسران افسردگی کے عالم میں ہیں۔آسٹریلوی میڈیا نے کہاکہ پرتھ ٹیسٹ 1921 کے بعد پہلا ایشیز ٹیسٹ ہے جو دو روز مکمل ہوا ہے ، کرکٹ آسٹریلیا کو تیسرے اور چوتھے روز کی ٹکٹیں کرکٹ فینز کو واپس کرنا ہیں جبکہ پانچویں روز کے ٹکٹ اسی روز فروخت ہوتے ہیں۔ایک محتاط اندازے کے مطابق کرکٹ آسٹریلیا کو20 لاکھ آسٹریلوی ڈالرز کے نقصان کا سامنا ہے ۔