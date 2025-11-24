صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گوہاٹی ٹیسٹ،متھو،جینسن کی اننگز سے بھارت کو مشکلات

  • کھیلوں کی دنیا
گوہاٹی ٹیسٹ،متھو،جینسن کی اننگز سے بھارت کو مشکلات

گوہاٹی (سپورٹس ڈیسک)گوہاٹی ٹیسٹ میں جنوبی افریقا نے متھوسامی اور جینسن کی کیریئر بیسٹ اننگز کی بدولت بھارت کو مشکل میں ڈال دیا،جنوبی افریقا نے دوسرے روز 247 رنز 6 وکٹوں کے نقصان پر کھیل کا آغاز کیا۔۔۔

 تو 334 کے مجموعی سکور پر کائل ویرین 45 رنز بناکر آؤٹ ہوگئے۔سینوران متھوسامی (109) اور مارکو جینسن (93) نے آٹھویں وکٹ پر 97 رنز کی شراکت قائم کی۔سائمن ہارمر 5 رنز بناکر آؤٹ ہوئے ۔ جنوبی افریقا نے پہلی اننگز میں 489 رنز بنائے ۔ بھارت نے دوسرے روز کھیل کے اختتام تک بغیر کسی نقصان کے 9 رنز بنالیے ہیں۔یاد رہے کہ گزشتہ روز جنوبی افریقا نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا تھا اور محتاط انداز میں بیٹنگ کرتے ہوئے چائے کے وقفے تک ایک وکٹ کے نقصان پر 82 رنز بنالیے تھے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

فواد خان کی مداحوں سے محبت کے اعتراف پر ماہرہ خان آبدیدہ

شوہر کو دوسری شادی کرنے کا مشورہ دیا تھا : منزہ عارف

ٹچ بٹن کیساتھ مکمل وابستگی نہ ہونے سے فلم ناکام ہوا:فرحان سعید

ٹیلر سوئفٹ ڈیپ فیک کا سب سے شکار بننے والی شخصیت

بھارت کے پنجابی گلوکار ہرمن سدھو ٹریفک حادثے میں چل بسے

اسد صدیقی کی والدین، سکولز پر بچوں کے جلد داخلے پر تنقید

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جمہوریت اور پاکستان
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بے معنی گفتگو
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
سہیل آفریدی‘ نااہلی اور اچکزئی کی ضمانت
کنور دلشاد
میاں عمران احمد
ایف بی آر‘ آئی ایم ایف اور برآمدات کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
سہ روزہ بستی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ایک یادگار علمی نشست
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak