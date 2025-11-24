گوہاٹی ٹیسٹ،متھو،جینسن کی اننگز سے بھارت کو مشکلات
گوہاٹی (سپورٹس ڈیسک)گوہاٹی ٹیسٹ میں جنوبی افریقا نے متھوسامی اور جینسن کی کیریئر بیسٹ اننگز کی بدولت بھارت کو مشکل میں ڈال دیا،جنوبی افریقا نے دوسرے روز 247 رنز 6 وکٹوں کے نقصان پر کھیل کا آغاز کیا۔۔۔
تو 334 کے مجموعی سکور پر کائل ویرین 45 رنز بناکر آؤٹ ہوگئے۔سینوران متھوسامی (109) اور مارکو جینسن (93) نے آٹھویں وکٹ پر 97 رنز کی شراکت قائم کی۔سائمن ہارمر 5 رنز بناکر آؤٹ ہوئے ۔ جنوبی افریقا نے پہلی اننگز میں 489 رنز بنائے ۔ بھارت نے دوسرے روز کھیل کے اختتام تک بغیر کسی نقصان کے 9 رنز بنالیے ہیں۔یاد رہے کہ گزشتہ روز جنوبی افریقا نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا تھا اور محتاط انداز میں بیٹنگ کرتے ہوئے چائے کے وقفے تک ایک وکٹ کے نقصان پر 82 رنز بنالیے تھے ۔