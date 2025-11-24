سابق فاسٹ با لر سرفراز نواز نے سوانح عمری لانے کا اعلان
لاہور(سپورٹس ڈیسک)پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق فاسٹ بالر سرفراز نواز نے سوانح عمری لانے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ سوانح عمری میں میچ فکسنگ سمیت چونکا دینے والے انکشافات کرنے جا رہا ہوں۔
فیس بک پر جاری ویڈیو بیان میں انہوں نے کہا کہ وہ سچائیاں جو سایوں میں دھکیل دی گئی تھیں، منظرِ عام پر آ رہی ہیں،اْس خفیہ دنیا سے پردہ اٹھا رہا ہوں جسے جوا مافیا نے طویل عرصے سے چھپا رکھا تھا، اکیلا کھڑا رہا اْن لوگوں کے خلاف جو خاموشی سے کھیلوں کو اپنے مفاد کیلئے موڑتے رہے ۔