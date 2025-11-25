پی ایس ایل : قلندر اور زلمی کی 10 سالہ معاہدے کی تجدید
ایم او یو سائن کرنے کی تقریب میں حارث رؤف، شاہین آفریدی اور عاطف رانا بھی شریک ،زمبابوے کرکٹ ٹیم کے اعزاز میں ظہرانہ بھی دیا گیا
راولپنڈی (سپورٹس رپورٹر )لاہورقلندرز اورپشاور زلمی نے پی ایس ایل کیساتھ 10 سالہ معاہدے کی تجدید کردی،لاہور قلندرز کے ایم او یو سائن کرنے کی تقریب میں کرکٹر حارث رؤف، شاہین شاہ آفریدی اور سی اِی او لاہور قلندرز عاطف رانا بھی شریک ہوئے ۔اس موقع پر لاہور قلندرز کی جانب سے زمبابوے کرکٹ ٹیم کے اعزاز میں ظہرانہ بھی دیا گیا۔تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اونر لاہور قلندرز ثمین رانا نے کہا کہ لاہور قلندرز کا زمبابوے کرکٹ کے ساتھ رشتہ پرانا ہے ۔ برینڈن ٹیلر نے بھی لاہور قلندرز کے لیے پی ایس ایل کھیلا تھا، خوشی کی بات ہے کہ زمبابوے ٹیم آج ہمارے ساتھ ہے ۔ زمبابوے کپتان اور کوچز کی سپورٹ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہی ہے ۔تقریب سے خطاب میں چیف ایگزیکٹو پی ایس ایل سلمان نصیر نے کہا کہ لاہور قلندرز کا 10 سال کا سفر شاندار تھا، لاہور قلندرز نے پی ایس ایل کا معیار بڑھا دیا ہے۔
سلمان نصیر نے مزید کہا کہ لاہور قلندرز نے بتادیا ہے کہ ایک فرنچائز کو کیسے کام کرنا چاہیے ،دریں اثنا پشاور زلمی کی ملکیت آئندہ 10 سال کے لیے موجودہ مالکان کے پاس رہے گی، فرنچائز نے ای وائی مینا کی ویلیوایشین کے بعد معاہدے کی تجدید کی ہے ۔پشاور زلمی پی ایس ایل کی سب سے زیادہ دیکھی جانے والی ٹیم ہے ، جس کی فین انگیجمنٹ اور کارکردگی نے مضبوط کمرشل وراثت بنائی ہے ، چیئرمین محسن نقوی نے کہا کہ جاوید آفریدی کی قیادت میں پشاور زلمی پاکستان کی مقبول ترین فرنچائز بن گئی ہے ، فرنچائز کی قیادت کا وژن ٹیم اور پی ایس ایل کے لیے مضبوط اساس ہے ۔ سلمان نصیر نے کہا کہ پشاور زلمی کا معاہدے کی تجدید کرنا پی ایس ایل پر اعتماد کا مظہر ہے ۔ زلمی کی انرجی اور فین کنیکٹ پی ایس ایل کی شناخت ہے ، پی ایس ایل کی ترقی میں جاوید آفریدی کا کلیدی کردار رہاہے ۔