صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی ایس ایل : قلندر اور زلمی کی 10 سالہ معاہدے کی تجدید

  • کھیلوں کی دنیا
پی ایس ایل : قلندر اور زلمی کی 10 سالہ معاہدے کی تجدید

ایم او یو سائن کرنے کی تقریب میں حارث رؤف، شاہین آفریدی اور عاطف رانا بھی شریک ،زمبابوے کرکٹ ٹیم کے اعزاز میں ظہرانہ بھی دیا گیا

 راولپنڈی (سپورٹس رپورٹر )لاہورقلندرز اورپشاور زلمی نے پی ایس ایل کیساتھ 10 سالہ معاہدے کی تجدید کردی،لاہور قلندرز کے ایم او یو سائن کرنے کی تقریب میں کرکٹر حارث رؤف، شاہین شاہ آفریدی اور سی اِی او لاہور قلندرز عاطف رانا بھی شریک ہوئے ۔اس موقع پر لاہور قلندرز کی جانب سے زمبابوے کرکٹ ٹیم کے اعزاز میں ظہرانہ بھی دیا گیا۔تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اونر لاہور قلندرز ثمین رانا نے کہا کہ لاہور قلندرز کا زمبابوے کرکٹ کے ساتھ رشتہ پرانا ہے ۔ برینڈن ٹیلر نے بھی لاہور قلندرز کے لیے پی ایس ایل کھیلا تھا، خوشی کی بات ہے کہ زمبابوے ٹیم آج ہمارے ساتھ ہے ۔ زمبابوے کپتان اور کوچز کی سپورٹ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہی ہے ۔تقریب سے خطاب میں چیف ایگزیکٹو پی ایس ایل سلمان نصیر نے کہا کہ لاہور قلندرز کا 10 سال کا سفر شاندار تھا، لاہور قلندرز نے پی ایس ایل کا معیار بڑھا دیا ہے۔

سلمان نصیر نے مزید کہا کہ لاہور قلندرز نے بتادیا ہے کہ ایک فرنچائز کو کیسے کام کرنا چاہیے ،دریں اثنا پشاور زلمی کی ملکیت آئندہ 10 سال کے لیے موجودہ مالکان کے پاس رہے گی، فرنچائز نے ای وائی مینا کی ویلیوایشین کے بعد معاہدے کی تجدید کی ہے ۔پشاور زلمی پی ایس ایل کی سب سے زیادہ دیکھی جانے والی ٹیم ہے ، جس کی فین انگیجمنٹ اور کارکردگی نے مضبوط کمرشل وراثت بنائی ہے ، چیئرمین محسن نقوی نے کہا کہ جاوید آفریدی کی قیادت میں پشاور زلمی پاکستان کی مقبول ترین فرنچائز بن گئی ہے ، فرنچائز کی قیادت کا وژن ٹیم اور پی ایس ایل کے لیے مضبوط اساس ہے ۔ سلمان نصیر نے کہا کہ پشاور زلمی کا معاہدے کی تجدید کرنا پی ایس ایل پر اعتماد کا مظہر ہے ۔ زلمی کی انرجی اور فین کنیکٹ پی ایس ایل کی شناخت ہے ، پی ایس ایل کی ترقی میں جاوید آفریدی کا کلیدی کردار رہاہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

نوجوان نسل پاس ورڈ کے معاملے میں بزرگوں سے بھی بدتر

ٹائی ٹینک جہاز کے مسافر کی قیمتی گھڑی نیلامی میں فروخت

جنگلی بھیڑیوں کے کسی ٹول کو استعمال پرسائنسدان بھی حیران

روبوٹ نے بلارکے 65میل چل کر عالمی ریکارڈ اپنے نام کرلیا

ملائیشیا:16سال سے کم عمر افراد پر سوشل میڈیا استعمال پر پابندی

دوا کیساتھ معجزے پر یقین رکھا جائے تو عمربڑھ سکتی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
افغانستان کے بگاڑ میں ہمارا حصہ
محمد اظہارالحق
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہم نے اپنے ساتھ کرکیا لیا ہے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
28ویں آئینی ترمیم کی بازگشت
سلمان غنی
رشید صافی
ناقابلِ تسخیر ووٹ بینک کی سوچ کو دھچکا
رشید صافی
جاوید حفیظ
ٹرمپ کا غزہ پلان اور علاقائی سلامتی
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak