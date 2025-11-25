رائزنگ سٹار ایشیا کپ جیتنے والی قومی ٹیم کی وطن واپسی
لاہور(سپورٹس ڈیسک )رائزنگ سٹار ایشیا کپ کا ٹائٹل جیتنے والی پاکستان شاہینز ٹیم وطن واپس پہنچ گئی، دوحا میں میچ کھیلنے کے بعد پاکستانی ٹیم کی واپسی کی فلائٹ پہلے سے طے تھی۔۔۔
رپورٹ کے مطابق میچ اور اختتامی تقریب کے بعد کھلاڑی بھاگم بھاگ ائپرپورٹ پہنچے اور بمشکل فلائٹ پکڑسکے ، لاہور آمد کے بعد کھلاڑیوں نے اپنے اپنے گھروں کی راہ لی، ذرائع کیمطابق پی سی بی چئیرمین محسن نقوی کی جانب سے پاکستان شاہنز ٹیم کیلئے بڑے کیش پرائز کا اعلان متوقع ہے ۔اس حوالے سے جلد ایک تقریب بھی پلان کی جارہی ہے جس میں پاکستان کا نام روشن کرنیوالے ان ہیروز کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔