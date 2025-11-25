صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رائزنگ سٹار ایشیا کپ جیتنے والی قومی ٹیم کی وطن واپسی

  • کھیلوں کی دنیا
رائزنگ سٹار ایشیا کپ جیتنے والی قومی ٹیم کی وطن واپسی

لاہور(سپورٹس ڈیسک )رائزنگ سٹار ایشیا کپ کا ٹائٹل جیتنے والی پاکستان شاہینز ٹیم وطن واپس پہنچ گئی، دوحا میں میچ کھیلنے کے بعد پاکستانی ٹیم کی واپسی کی فلائٹ پہلے سے طے تھی۔۔۔

رپورٹ کے مطابق میچ اور اختتامی تقریب کے بعد کھلاڑی بھاگم بھاگ ائپرپورٹ پہنچے اور بمشکل فلائٹ پکڑسکے ، لاہور آمد کے بعد کھلاڑیوں نے اپنے اپنے گھروں کی راہ لی، ذرائع کیمطابق پی سی بی چئیرمین محسن نقوی کی جانب سے پاکستان شاہنز ٹیم کیلئے بڑے کیش پرائز کا اعلان متوقع ہے ۔اس حوالے سے جلد ایک تقریب بھی پلان کی جارہی ہے جس میں پاکستان کا نام روشن کرنیوالے ان ہیروز کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

پشاور، ایف سی ہیڈ کوارٹرز پر دہشتگردوں کا حملہ ناکام : 3 افغانی خودکش حملہ آور مارے گئے، 3 اہلکار شہید شہریوں سمیت 10 زخمی

سعودی فوجی سربراہ کی وزیراعظم، فیلڈ مارشل سے ملاقاتیں، اعلیٰ ایرانی عہدیدار بھی پاکستان پہنچ گئے

قیدی نمبر 804 کو گھر میں گھس کر مارا، ضمنی الیکشن میں جیت پر عوام کا شکریہ : مریم نواز

وزیراعظم کی برآمدات پر ڈیویلپمنٹ سرچارج ختم کرنیکی ہدایت : 5 سالہ فنڈ کا تھرڈ پارٹی آڈٹ کیا جائیگا

ججز ٹرانسفر کیس : اسلام آباد ہائیکورٹ کے 5 ججز کی اپیلیں خارج، سپریم کورٹ کا فیصلہ برقرار

سندھ طاس معاہدہ کی خلاف ورزی جاری : بھارت نے پاکستان کیساتھ دریائی پانی کا ڈیٹا شیئر کرنا چھوڑ دیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
افغانستان کے بگاڑ میں ہمارا حصہ
محمد اظہارالحق
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہم نے اپنے ساتھ کرکیا لیا ہے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
28ویں آئینی ترمیم کی بازگشت
سلمان غنی
رشید صافی
ناقابلِ تسخیر ووٹ بینک کی سوچ کو دھچکا
رشید صافی
جاوید حفیظ
ٹرمپ کا غزہ پلان اور علاقائی سلامتی
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak