ارشد ندیم کے کوچ سلمان بٹ پر عائد پابندی غیر قانونی قرار
لاہور(سپورٹس ڈیسک )اولمپک چیمپئن ارشد ندیم کے کوچ پر پابندی کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا گیا۔پاکستان سپورٹس بورڈ ایجوڈی کیٹرزنے فیصلہ دیتے ہوئے کوچ سلمان بٹ پر عا ئد پابندی کو غیر قانونی قرار دیدیا۔
سینیٹر پرویز رشید کی سربراہی میں پی ایس بی ایجوڈی کیٹرز نے فیصلہ دیا، پی ایس بی ایجوڈی کیٹرز نے دونوں فریقین کا موقف سننے کے بعد فیصلہ دیا۔اتھلیٹکس فیڈریشن کی جانب سے کوچ سلمان بٹ پر پابندی عائد کی گئی تھی ، سلمان بٹ نے ایتھلیٹکس فیڈریشن کے فیصلے کو چیلنج کیا تھا۔صدر ایتھلیٹکس فیڈریشن وجاہت حسین، کوچ سلمان بٹ پی ایس بی ایجوڈی کیٹرزکے سامنے پیش ہوے تھے ۔ایتھلیٹکس فیڈریشن پابندی عاد کرنے سے متعلق تسلی بخش جواب نہ دے سکی تھی، وفاقی حکومت نے ایتھلیٹکس فیڈریشن کے متنازعہ فیصلے کا نوٹس لیا تھا۔