صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لاہور قلندرز کا کپتان شاہین شاہ آفریدی کو گولڈ پلیٹڈ آئی فون کا تحفہ

  • کھیلوں کی دنیا
لاہور قلندرز کا کپتان شاہین شاہ آفریدی کو گولڈ پلیٹڈ آئی فون کا تحفہ

لاہور(سپورٹس ڈیسک )لاہور قلندرز کے پی ایس ایل کے ساتھ 10 سال مکمل ہونے پر لاہور قلندرز نے اپنی ٹیم کے کپتان شاہین شاہ آفریدی کو گولڈ پلیٹڈ آئی فون اور بیٹ بطور سوینیئر پیش کیا۔

سی او او لاہور قلندر سمیر رانا نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تقریب میں زمبابوے کی ٹیم کو شرکت کرنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، بہت سارے چیلنجز موجود ہیں جس پر ہائی پرفارمنس سینٹر کا افتتاح کر رہے ہیں۔ زمبابوے کرکٹ بورڈ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ٹیسٹ سیریز کے دوران سکندر رضا کو پاکستان بھیجا، سکندر رضا نے جب لاہور قلندر کا فائنل کھیلا تو اس وقت ان کی ٹیم کی ٹیسٹ سیریز جاری تھا۔ پی ایس ایل کے سی ای اور سلمان نصیر کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، سلمان مرزا، شاہین شاہ آفریدی، فخر زمان اور حارث روف کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

نوجوان نسل پاس ورڈ کے معاملے میں بزرگوں سے بھی بدتر

ٹائی ٹینک جہاز کے مسافر کی قیمتی گھڑی نیلامی میں فروخت

جنگلی بھیڑیوں کے کسی ٹول کو استعمال پرسائنسدان بھی حیران

روبوٹ نے بلارکے 65میل چل کر عالمی ریکارڈ اپنے نام کرلیا

ملائیشیا:16سال سے کم عمر افراد پر سوشل میڈیا استعمال پر پابندی

دوا کیساتھ معجزے پر یقین رکھا جائے تو عمربڑھ سکتی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
افغانستان کے بگاڑ میں ہمارا حصہ
محمد اظہارالحق
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہم نے اپنے ساتھ کرکیا لیا ہے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
28ویں آئینی ترمیم کی بازگشت
سلمان غنی
رشید صافی
ناقابلِ تسخیر ووٹ بینک کی سوچ کو دھچکا
رشید صافی
جاوید حفیظ
ٹرمپ کا غزہ پلان اور علاقائی سلامتی
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak