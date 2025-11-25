صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گوہاٹی ٹیسٹ:بھارت جنوبی افریقہ کے 489 رنز کے جواب میں 201 پر آؤٹ

گوہاٹی (سپورٹس ڈیسک ) بھارتی ٹیم دوسرے ٹیسٹ کے تیسرے روز اپنی پہلی اننگز میں 201 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئی۔

 جنوبی افریقہ کی جانب سے پہلی اننگز میں 489 رنز کے بھاری مجموعے کے بعد بھارتی بیٹنگ لائن دباؤ کا شکار رہی۔اوپنر یَشسوی جیسوال نے 58 رنز کی اننگز ضرور کھیلی، تاہم باقی بیٹرز خاطر خواہ کارکردگی نہ دکھا سکے اور بھارتی ٹیم مجموعی طور پر ناکام رہی، جبکہ پچ بھی بیٹرز کے لیے زیادہ مددگار ثابت نہیں ہوئی۔جنوبی افریقہ نے دوسری اننگز میں بغیرکسی نقصان کے 26رنزبنالئے ہیں۔

 

