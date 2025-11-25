صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کامیابی پر اللّٰہ کا شکر گزار:ارشدندیم لاہورایئرپورٹ پرشانداراستقبال

لاہور(سپورٹس ڈیسک)اسلامک سولیڈ یریٹی گیمز کے جیولن تھرو مقابلے میں گولڈ میڈل جیتنے والے جیولین تھرورز ارشد ندیم لاہور ایئرپورٹ پہنچے جہاں ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔

اس موقع پر میڈیا سے گفتگو میں ارشد ندیم نے کہا کہ میں واپڈا لیسکو کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمیشہ مدد کی، ایتھلیٹک فیڈریشن، پی او اے اور پی ایس بی کا بھی شکر گزار ہوں۔ انجری کے بعد گولڈ میڈل لینا مشکل ہوسکتا ہے مگر میں نے ہمت نہیں ہاری، کامیابی پر اللّٰہ کا شکر گزار ہوں۔

 

