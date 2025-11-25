رونالڈو کی ناقابلِ یقین انداز میں گول کرتے ویڈیو وائرل
لاہور(سپورٹس ڈیسک )عالمی شہرت یافتہ 40 سالہ پرتگالی فٹبالر کرسٹیانو رونالڈو کی ناقابلِ یقین انداز میں گول کرتے ہوئے ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی۔۔۔
کرسٹیانو رونالڈو نے اتوار کو سعودی پرو لیگ میں النصر اور الخلیج کے درمیان ہونے والے میچ میں اپنے کلب کیلئے بائی سائیکل کک سے گول کر کے اپنے پائیدار معیار کا ایک اور مظاہرہ کیا۔اُنہوں نے ناقابلِ یقین انداز میں گول کر کے النصر کو الخلیج کے خلاف کامیابی سے ہمکنار کیا۔واضح رہے کہ کرسٹیانو رونالڈو نے پہلی بار ایسا ایکروبیٹک گول نہیں بلکہ وہ 7 سال پہلے UEFA چیمپئنز لیگ میں بھی اسی انداز میں گول کر چکے ہیں۔