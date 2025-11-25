سہ ملکی ٹی 20سیریز،زمبابوے اورسری لنکاآج مدمقابل
راولپنڈی(سپورٹس رپورٹر)سہ ملکی ٹی 20 سیریز کا پانچواں میچ آج زمبابوے اور سری لنکا کے درمیان کھیلا جائے گا۔دونوں ٹیمیں شام 6 بجے راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں مدمقابل ہوں گی۔۔۔
گزشتہ شام سری لنکا اور زمبابوے کی ٹیموں نے راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں پریکٹس سیشن کیا۔ واضح رہے کہ سری لنکا نے سیریز میں دو میچز کھیلے ہیں اور دونوں میں شکست ہوئی جبکہ زمبابوے نے تین میچز کھیل کر ایک میں کامیابی حاصل کی اور دو میں شکست ہوئی۔ چوتھے میچ میں پاکستان نے زمبابوے کو 69 رنز سے شکست دے کرسہ ملکی سیریز کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے ۔