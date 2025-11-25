صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سہ ملکی ٹی 20سیریز،زمبابوے اورسری لنکاآج مدمقابل

  • کھیلوں کی دنیا
سہ ملکی ٹی 20سیریز،زمبابوے اورسری لنکاآج مدمقابل

راولپنڈی(سپورٹس رپورٹر)سہ ملکی ٹی 20 سیریز کا پانچواں میچ آج زمبابوے اور سری لنکا کے درمیان کھیلا جائے گا۔دونوں ٹیمیں شام 6 بجے راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں مدمقابل ہوں گی۔۔۔

 گزشتہ شام سری لنکا اور زمبابوے کی ٹیموں نے راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں پریکٹس سیشن کیا۔ واضح رہے کہ سری لنکا نے سیریز میں دو میچز کھیلے ہیں اور دونوں میں شکست ہوئی جبکہ زمبابوے نے تین میچز کھیل کر ایک میں کامیابی حاصل کی اور دو میں شکست ہوئی۔ چوتھے میچ میں پاکستان نے زمبابوے کو 69 رنز سے شکست دے کرسہ ملکی سیریز کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
افغانستان کے بگاڑ میں ہمارا حصہ
محمد اظہارالحق
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہم نے اپنے ساتھ کرکیا لیا ہے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
28ویں آئینی ترمیم کی بازگشت
سلمان غنی
رشید صافی
ناقابلِ تسخیر ووٹ بینک کی سوچ کو دھچکا
رشید صافی
جاوید حفیظ
ٹرمپ کا غزہ پلان اور علاقائی سلامتی
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak