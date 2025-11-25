قائداعظم ٹرافی :روحیل کی ڈبل سنچری،علی عثمان کی 6وکٹیں
سلمان خان نے 104رنز کی اننگز کھیلی، حمزہ اورنعمان کی پانچ پانچ و کٹیں
اسلام آباد (سپورٹس رپورٹر)قائداعظم ٹرافی کرکٹ ٹورنامنٹ کے نویں اور آخری راؤنڈ کے دوسرے دن کے کھیل روحیل نذیر نے ڈبل سنچری بنالی۔شعیب اختر کرکٹ سٹیڈیم راولپنڈی میں پوائنٹس ٹیبل پر دوسرے نمبر کی ٹیم کراچی بلوز پوائنٹس ٹیبل پر سرفہرست ٹیم سیالکوٹ کے خلاف پہلی اننگز میں 225 رنز بناکر آؤٹ ہوگئی۔ شان مسعود نے 70 رنز سکور کیے ۔حمزہ نذر نے 49 رنز دے کر5 وکٹیں حاصل کیں۔سیالکوٹ نے دوسری اننگز میں 7 وکٹوں پر 217 رنز بنائے تھے ۔حمزہ نذر59 رنز پر ناٹ آؤٹ ہیں۔ عمران خان کرکٹ سٹیڈیم پشاور میں فاٹا کی ٹیم لاہور وائٹس کے خلاف پہلی اننگز میں 239رنز بناکر آؤٹ ہوگئی۔سلمان خان نے 104 رنز کی اننگز کھیلی۔نعمان علی نے 52 رنز دے کر 5 وکٹیں حاصل کیں۔لاہور وائٹس نے دوسری اننگز میں 4 وکٹوں پر 144 رنز بنائے تھے۔
مرغزار کرکٹ گراؤنڈ اسلام آباد میں فیصل آباد کی ٹیم بہاولپور کے خلاف پہلی اننگز میں 312 رنز بناکر آؤٹ ہوگئی۔اویس ظفر نے گزشتہ روز 140 رنز سکورکئے تھے ۔ عمران رندھاوا نے 4 وکٹیں حاصل کیں۔بہاولپور کی ٹیم پہلی اننگز میں 188 رنز بناکر آؤٹ ہوگئی۔ ڈائمنڈ کرکٹ گراؤنڈ اسلام آباد میں اسلام آباد کی ٹیم پشاور کے خلاف پہلی اننگز میں 563 رنز بناکر آؤٹ ہوگئی۔ روحیل نذیر نے 26چوکوں اور 6چھکوں کی مدد سے 207 رنز کی اننگز کھیلی۔ پشاور نے پہلی اننگز میں 4 وکٹوں پر 81 رنز بنائے تھے ۔ ایبٹ آباد کرکٹ سٹیڈیم ایبٹ آباد میں ملتان نے ایبٹ آباد کے خلاف پہلی اننگز میں 542رنز 8 کھلاڑی آؤٹ پر ڈکلیئر کردی۔ ایبٹ آباد کی ٹیم پہلی اننگز میں 159رنز بناکر آؤٹ ہوگئی۔ علی عثمان نے 65رنز دے کر6وکٹیں حاصل کیں۔ فالوآن کے بعد ایبٹ آباد نے کھیل ختم ہونے پر بغیر کسی نقصان کے 8 رنز بنائے تھے ۔