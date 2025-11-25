صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نیوزی لینڈ کا ویسٹ انڈیز کیخلاف پہلے ٹیسٹ کیلئے 14 رکنی سکواڈ کا اعلان

نیوزی لینڈ کا ویسٹ انڈیز کیخلاف پہلے ٹیسٹ کیلئے 14 رکنی سکواڈ کا اعلان

لاہور(سپورٹس ڈیسک )نیوزی لینڈ نے ویسٹ انڈیز کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ کے لیے 14 رکنی سکواڈ کا اعلان کر دیا۔ٹام لیتھم سیریز میں نیوزی لینڈ ٹیم کی قیادت کرینگے جبکہ سابق کپتان کین ولیمسن کی بھی سکواڈ میں واپسی ہو ئی ہے۔

 جیکب ڈفی، زیک فولکز اور بلیئر ٹکنر کو بھی ٹیم میں جگہ مل گئی ، کائل جمیسن اور گلین فلپس کو پہلے ٹیسٹ کے لیے سلیکشن میں شامل نہیں کیا گیا۔ گروئن انجری سے صحتیابی کے بعد ڈیرل مچل کو دوبارہ سکواڈ کا حصہ بنایا گیا ہے ۔ نیوزی لینڈ اور ویسٹ انڈیز کے درمیان پہلا ٹیسٹ 2 دسمبر کو کرائسٹ چرچ میں شروع ہوگا۔ 

 

