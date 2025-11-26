ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ ، 15فروری کو پاک، بھارت 15 ٹاکرا
آئی سی سی نے شیڈول جاری کر دیا ،بھارت اور پاکستان ایک ہی گروپ میں شامل
لندن (سپورٹس ڈیسک)آئی سی سی نے مینز ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا شیڈول جاری کر دیا ہے جس کے مطابق ٹورنامنٹ 7فروری سے شروع ہو گا۔ پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں 2026 کے ٹی 20 ورلڈ کپ میں 15 فروری کو کولمبو میں ایک دوسرے کے مدِ مقابل ہوں گی۔ 2025 کے ایشیا کپ کے بعد دونوں ٹیموں کی پہلی ٹکر ہو گی، یہ بڑا مقابلہ آر پریما داسا سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔بھارت اور پاکستان کو امریکا، نیدرلینڈز اور نمیبیا کے ساتھ ایک ہی گروپ میں رکھا گیا ہے ۔ بھارت اپنا پہلا گروپ میچ 7 فروری کو ممبئی میں امریکا کیخلاف کھیلے گا، 12 فروری کو نئی دہلی میں نمیبیا کے خلاف مقابلہ ہو گا۔ٹورنامنٹ کے گروپ مرحلے میں روزانہ 3 میچ کھیلے جائیں گے ۔ 7 فروری سے 8 مارچ تک جاری رہنے والے ورلڈ کپ کی بھارت اور سری لنکا مشترکہ طور پر میزبانی کریں گے ، پاکستان اپنے تمام میچ کولمبو یا کینڈی میں کھیلے گا۔