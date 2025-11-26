پریمیئر لیگ ،اپنے ہی ٹیم پلیئر سے جھگڑا،فٹبالر میدان بدر
لندن(سپورٹس ڈیسک)پریمیئر لیگ میں مانچسٹر یونائیٹڈ کے کھلاڑی کو اپنی ہی ٹیم کے ساتھی کھلاڑی کے ساتھ جھگڑنے پر ریڈ کارڈ دکھا کر میدان سے باہر بھیج دیا گیا۔دونو ں کھلاڑیوں کے درمیان لڑائی کا یہ واقعہ میچ کے 13ویں منٹ میں پیش آیا۔۔۔
جب مانچسٹر یونائیٹڈکی ٹیم نے ایورٹن کے گول پر حملہ کیا اور برونو فرنینڈس کی ٹرائی گول کے اُوپر سے باہر نکل گئی۔اس صورتِ حال کے فوراً بعد مڈ فیلڈر گوئے اور دفاعی کھلاڑی کین کے درمیان ہاتھا پائی شروع ہو گئی۔دونوں نے ایک دوسرے کو دھکے دیے جبکہ گوئے نے ساتھی کھلاڑی کے چہرے پر زوردار ہاتھ بھی جڑ دیا۔گول کیپر جورڈن پک فورڈ نے بیچ بچاؤ کروایا اور گوئے کو پکڑ کر دور لے گئے جبکہ ریفری ٹونی ہیرنگٹن نے فوراً ہی گوئے کو ریڈ کارڈ دکھا کر میدان سے باہر بھیج دیا۔