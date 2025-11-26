علی ترین نے ملتان سلطانز کی ملکیت چھوڑنے کا اعلان کردیا
ٹیم کو پیروں پر کھڑے ہو کر کھونا پسند کروں گا بجائے گھٹنوں کے بل اسے چلاؤں
لاہور(سپورٹس ڈیسک)پی ایس ایل کی فرنچائز ملتان سلطانز کے مالک علی ترین نے ٹیم سے علیحدگی کا اعلان کر دیا۔علی ترین نے ملتان سلطانز سے علیحدگی کا اعلان سوشل میڈیا پوسٹ کے ذریعے کیا۔علی ترین نے ایکس پر ملتان سلطانز کے فینز کے نام پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ اس ٹیم کا حصہ ہونا میری زندگی کا سب سے بڑا اعزاز رہا ہے ۔ میں شائقین سے محبت کرتا ہوں، میں اس ٹیم سے محبت کرتا ہوں اور میں جنوبی پنجاب کی نمائندگی کرنے کے قابل ہونے سے بہت محبت کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ میں ہر کسی کو پسند نہیں ہوں اور مجھے اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں ہے لیکن میں ہمیشہ ایماندار رہا ہوں اور ہمیشہ اپنے ذہن سے رائے ظاہر کی ہے ۔ میں نے کبھی یہ نہیں سیکھا کہ محفوظ کھیلنا کیسا ہوتا ہے یا کسی کے کہنے پرچلنا یا ماننا ۔ یہ بات صاف ہے کہ میں ایسا نہیں ہوں، اور اگر رہنے کا مطلب ان اصولوں سے سمجھوتہ کرنا ہی ہے تو ایک ہی انتخاب ہے جو میں کر سکتا ہوں ۔علی ترین نے کہا کہ میں اس ٹیم کو اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر کھونا پسند کروں گا بجائے اس کے کہ میں گھٹنوں کے بل اسے چلاؤں۔ تو یہ الوداع ہے ۔