مارکو جینسن نے ویوین رچرڈز کا 51سال پرانا ریکارڈ توڑ دیا

  • کھیلوں کی دنیا
مارکو جینسن نے ویوین رچرڈز کا 51سال پرانا ریکارڈ توڑ دیا

گوہاٹی(سپورٹس ڈیسک)جنوبی افریقا فاسٹ بولر مارکو جینسن نے بھارت کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میچ میں تاریخ رقم کردی۔

گوہاٹی ٹیسٹ میچ میں مارکو جینسن نے ایک ہی ٹیسٹ میچ میں نصف سنچری اور 6وکٹیں حاصل کرکے نئی تاریخ رقم کردی۔25 سالہ آل راؤنڈر نے گزشتہ روز شاندار بیٹنگ کی اور 91 گیندوں پر 93 رنز بناکر آؤٹ ہوئے ۔ انہوں نے پہلی اننگز کے دوران تباہ کن بولنگ کرتے ہوئے 19.5 اوورز میں 48 رنز دے کر 6 کھلاڑیوں کو بھی پویلین کی راہ دکھائی۔ علاوہ ازیں مارکو نے سات چھکے لگائے وہ ہندوستان میں ایک ٹیسٹ اننگز میں سب سے زیادہ چھکے لگانے والے بیٹر بن گئے تھے ، 1974 سے یہ اعزاز ویوین رچرڈز کے پاس تھا۔

 

