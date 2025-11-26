نیشنل ویمنز ون ڈے ٹورنامنٹ،کانکررز،انونسیبلز کی فتح
کانکررز نے سٹارز کو 2 وکٹوں،انونسیبلرز نے چیلنجرز کو 16 رنز سے ہرا دیا
لاہور (سپورٹس ڈیسک)نیشنل ویمنز ون ڈے ٹورنامنٹ میں منگل کے روز کانکررز اور انونسیبلز نے اپنے اپنے میچز جیت لیے ۔ کانکررز نے سٹارز کو 2 وکٹوں سے شکست دی جبکہ انونسیبلرز نے چیلنجرز کو 16 رنز سے ہرا دیا۔ ہائی پرفارمنس سینٹر ایچ پی سی گرانڈ پر کھیلے گئے میچ میں سٹارز نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ سٹارز کی ٹیم 148 رنز بنا کر آٹ ہوگئی۔سٹارز کی عمیمہ سہیل نے 94 رنز بنائے اور ناٹ آٹ رہیں،کانکررز کی لبنی بہرام نے چار وکٹیں حاصل کیں۔ کانکررز نے ہدف 8 کھلاڑی آٹ پر حاصل کرلیا۔ کانکررز کی ارم جاوید 57 رنز بنا کر نمایاں رہیں۔سٹارز کی ڈیانا بیگ نے 3 وکٹیں حاصل کیں ، ارم جاویداور لبنی بہرام پلیئرز آف دی میچ رہیں۔
اقبال سٹیڈیم فیصل آباد میں کھیلے گئے میچ میں چیلنجرز نے ٹاس جیت کر بالنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔انونسیبلز کی ٹیم 188رنز بنا کر آٹ ہوگئی۔انونسیبلز کی طرف سے نتالیہ پرویز نے 62 اور منیبہ علی نے 53 رنز بنا ئے ۔چیلنجرز کی قرالعین نے 4 وکٹیں حاصل کیں۔ چیلنجرز کی ٹیم ہدف کے تعاقب میں 172 رنز پر آٹ ہو گئی چیلنجرز کی طرف سے صدف شمس نے 36 رنز بنائے ۔انونسیبلز کی مومنہ ریاست نے 23 رنز کے عوض 5 وکٹیں حاصل کیں۔مومنہ ریاست کو پلیئر آف دی میچ قرار دیا گیا۔