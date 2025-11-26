صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نماشی ہاکی میچ لیجنڈز الیون نے جیت لیا

  • کھیلوں کی دنیا
نماشی ہاکی میچ لیجنڈز الیون نے جیت لیا

اسلام آباد(سپورٹس رپورٹر)نیشنل پریس کلب کے تحت ہاکی لیجنڈز اور جرنلسٹس الیون کے درمیان نماشی ہاکی میچ لیجنڈز الیون نے دو گولز کی سبقت سے جیت لیا۔

نصیر بندہ ہاکی گراؤنڈ اسلام آباد میں منعقدہ میچ میں لیجنڈز الیون کی قیادت پاکستان ہاکی فیڈریشن کے سیکرٹری جنرل رانا مجاہد جبکہ جرنلسٹس الیون کی قیادت پی ایف یو جے کے صدر افضل بٹ نے کی۔ نماشی میچ میں اظہر جتوئی ، ہاکی لیجنڈ شہباز سینر، ہیڈ کوچ اولمپین طاہر زمان، اولمپین انجم سعید، اسلام آباد اولمپک ایسوسی ایشن کے سیکرٹری جنرل رضوان الحق رضی، اختر وقار عظیم سمیت دیگر نے شرکت کی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
بے قراری جب کم ہونے لگے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
گبر سنگھ سیاستدان کیوں نہ بن سکا؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اِک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے …(2)
شاہد صدیقی
محمد حسن رضا
انتخاب‘ بیانیہ‘ انجام!
محمد حسن رضا
نسیم احمد باجوہ
آبی تنازعات اور دو صحافیوں کا نوحہ
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مساجد سے تعلق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak