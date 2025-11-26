نماشی ہاکی میچ لیجنڈز الیون نے جیت لیا
اسلام آباد(سپورٹس رپورٹر)نیشنل پریس کلب کے تحت ہاکی لیجنڈز اور جرنلسٹس الیون کے درمیان نماشی ہاکی میچ لیجنڈز الیون نے دو گولز کی سبقت سے جیت لیا۔
نصیر بندہ ہاکی گراؤنڈ اسلام آباد میں منعقدہ میچ میں لیجنڈز الیون کی قیادت پاکستان ہاکی فیڈریشن کے سیکرٹری جنرل رانا مجاہد جبکہ جرنلسٹس الیون کی قیادت پی ایف یو جے کے صدر افضل بٹ نے کی۔ نماشی میچ میں اظہر جتوئی ، ہاکی لیجنڈ شہباز سینر، ہیڈ کوچ اولمپین طاہر زمان، اولمپین انجم سعید، اسلام آباد اولمپک ایسوسی ایشن کے سیکرٹری جنرل رضوان الحق رضی، اختر وقار عظیم سمیت دیگر نے شرکت کی۔