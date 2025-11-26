اے ٹی پی چیلنجر کپ، ڈنکو ڈینیو نے عقیل خان کو ہرا دیا
پاکستان کے مزمل مرتضیٰ نے یوسف خلیل کو 6-3، 3-6، 6-2 سے شکست دی
اسلام آباد(سپورٹس رپورٹر)پاکستان اے ٹی پی چیلنجر کپ کے سنسنی خیز مقابلے اسلام آباد کے پی ٹی ایف ٹینس کمپلیکس میں جاری ہیں۔ 25 مختلف ممالک کے ٹینس سٹارز ایک دوسرے کے مدمقابل ہیں جبکہ پاکستانی کھلاڑی بھی عالمی مقابلوں میں اے ٹی پی پوائنٹس کی دوڑ میں شامل ہیں۔گزشتہ روز مردوں کے سنگلز راؤنڈ آف 32 میں ترکی کے مرٹ الکایا نے پاکستان کے سمیر افتخار کو 6-2، 6-2 سے شکست دی۔ بلغاریہ کے ڈنکو ڈینیو نے پاکستانی سینئر کھلاڑی عقیل خان کو سخت مقابلے کے بعد 4-6، 7-6(5)، 6-1 سے ہرایا۔
پاکستان کے مزمل مرتضیٰ نے بہترین کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے یوسف خلیل کو 6-3، 3-6، 6-2 سے شکست دے کر اگلے مرحلے میں جگہ بنا لی، اسی راؤنڈ میں یوکرین کے نیکیتا بیلوزرتسیف نے تیسرے سیڈ سابا پورٹسلاڈزے کو 6-2 کے بعد ریٹائر ہٹ کرا دیا۔ساتویں سیڈ لیو بورگ نے بھی 6-2، 6-4 سے کامیابی حاصل کرتے ہوئے اگلے راؤنڈ میں رسائی حاصل کی، ڈبلز میں یوکرین اور امریکا کی جوڑی نے پاکستان کے حمزہ رومان اور ابوبکر طلحہ کو 6-2، 7-5 سے شکست دے دی۔