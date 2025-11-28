صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آئی سی سی نے پرتھ کی پچ کو اعلیٰ ترین قرار دیدیا

سٹیڈیم میں کھیلا گیا پہلا ایشیز ٹیسٹ صرف دو دن میں اختتام پذیر ہوا

دبئی(سپورٹس ڈیسک)ایشیز ٹیسٹ دو دن میں ختم ہونے کے باوجود آئی سی سی نے پرتھ کی پچ کو ‘اعلیٰ ترین ’ قرار دیدیا۔ میڈیار پورٹ کے مطابق پرتھ سٹیڈیم میں کھیلا گیا پہلا ایشیز ٹیسٹ تاریخ کے تیز ترین مکمل ہونے والے میچز میں شامل ہو گیا، جو صرف دو دن میں اختتام پذیر ہوا۔ اس میچ میں آسٹریلیا نے انگلینڈ کو آٹھ وکٹوں سے شکست دے کر پانچ میچوں کی سیریز میں 0-1 کی برتری حاصل کرلی تاہم میچ انتہائی تیزی سے ختم ہونے کے باوجود انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے پرتھ کی پچ کو بہت بہترین کا درجہ دیا ہے جو کہ آئی سی سی کے چار درجوں میں سب سے اعلیٰ ہے ۔آئی سی سی کے مطابق بہت بہترین پچ وہ ہوتی ہے جس میں اچھا باؤنس، مناسب کیری، محدود سیم موومنٹ اور بیٹرز اور بولرز کے درمیان متوازن مقابلہ دیکھنے کو ملے ۔یاد رہے کہ ٹیسٹ میچ کے پہلے دن ہی 19 وکٹیں گر گئی تھیں جس نے شائقین کو حیران کردیا تھا۔ 

 

