رونالڈو کا شادی کیلئے 500سال قدیم چرج کا انتخاب
لاہور(سپورٹس ڈیسک)فٹ بال کی دنیا کے مایہ ناز فٹبالر کرسٹیانو رونالڈو نے شادی کے لیے اپنے آبائی علاقے مادیرا کا انتخاب کیا ہے۔۔۔
، جہاں ورلڈ کپ 2026 کے اختتام کے بعد گرمیوں میں تقریب منعقد ہونے کا امکان ہے ۔ سعودی فٹبال کلب النصر کے پرتگالی سپر سٹار فٹبالر اور ان کی 31 سالہ منگیتر جارجینا روڈریگز کی شادی کی تقریب فنشل کیتھیڈرل چرج میں منعقد ہوگی، جس کے بعد استقبالیہ ایک عالیشان ہوٹل میں رکھا جائے گا۔یہ چرچ رونالڈو کے آبائی شہر کی قدیم ترین عبادت گاہ ہے ، جس کا افتتاح 511 سال قبل 15ویں صدی کے آغاز میں ہوا تھا۔یہ مقام پرتگالی فٹبالر کے لیے خاص جذباتی اہمیت رکھتا ہے ، کیونکہ یہ اُس ہسپتال سے محض 2 میل کے فاصلے پر واقع ہے جہاں وہ پیدا ہوئے تھے ۔ اس کے علاوہ رونالڈو کا کلب نیشنل دا مادیرا بھی اسی علاقے کے قریب ہے ۔