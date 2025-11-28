سنیل گواسکر کا بھارتی ٹیسٹ ٹیم میں پوسٹ مارٹم کا مطالبہ
شاستری، ڈریوڈ، کمبلے ، گنگولی، ٹنڈولکر ملکر 5سال کیلئے لائحہ عمل طے کریں
ممبئی(سپورٹس ڈیسک)بھارت کے لیجنڈری بلے باز سنیل گواسکر نے جنوبی افریقہ سے بدترین ناکامی کے بعد ٹیسٹ کرکٹ ٹیم میں پوسٹ مارٹم کا مطالبہ کردیا کیوں کہ بھارت کا گھریلو میدانوں پر ناقابلِ شکست رہنے کا تاثر ایک سال کے دوران دوسری بار سیریز میں وائٹ واش کے ساتھ ختم ہو گیا۔جنوبی افریقہ نے حال ہی میں گھر کے کاغذی شیروں کو گھر میں ہی ڈھیر کرلیا جس سے بھارت کا ہوم گراؤنڈ پر ناقابل شکست رہنے کا بھرم ایک بار پھر ٹوٹ گیا سنیل گواسکر نے ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو بھارتی ٹیم کا مکمل پوسٹ مارٹم کرنے کی ضرورت ہے کہ کن شعبوں میں ٹیسٹ سطح پر مضبوطی لانے کی ضرورت ہے ۔ان کا کہنا تھا کہ روی شاستری، راہول ڈریوڈ، انیل کمبلے ، سارو گنگولی، سچن ٹنڈولکر کو شامل کریں، ان کے ساتھ بیٹھیں اور آئندہ 5 سال کے لیے لائحہ عمل طے کریں کہ بھارتی کرکٹ کو کیا کرنا چاہیے ۔