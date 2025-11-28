ہاکی فیڈریشن کا از خود انتخابات کرانے کا دعویٰ مسترد
تین ممبران پر مشتمل آزاد الیکشن کمیشن کی نگرانی میں الیکشن ہونگے ،پی ایس بی
اسلام آباد(سپورٹس رپورٹر)پاکستان ہاکی فیڈریشن کا از خود انتخابات کرانے کا دعویٰ مسترد، قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے بین الصوبائی رابطہ کی ہدایت پر پی ایس بی نے ہاکی فیڈریشن کے انتخابات از خود کرانے کا فیصلہ کر لیا ہے ۔ انتخابات تین ممبران پر مشتمل ایک آزاد الیکشن کمیشن کی نگرانی میں کرائے جائیں گے ۔الیکشن کمیشن چیئرمین سمیت دو ممبران پی ایس بی جبکہ ایک ممبر پی ایچ ایف نامزد کرے گا۔ایف آئی ایچ، اے ایچ ایف سے انتخابی عمل کی نگرانی کی درخواست کی جائے گی۔پی ایچ ایف کی طرف سے قائمہ کمیٹی کے سامنے جمع کرائی گئی کلبوں کی فہرست کی جانچ پڑتال ایک سکروٹنی کمیٹی کرے گی۔سکروٹنی کمیٹی میں پی ایس بی، صوبائی ہاکی ایسوسی ایشن، صوبائی سپورٹس بورڈ یا متعلقہ ڈسٹرکٹ سپورٹس آفس کا ایک ،ایک نمائندہ شامل ہوگا۔نوٹیفکیشن کے بعد سکروٹنی کمیٹی اپنے کام کا شیڈول جاری کرے گی۔