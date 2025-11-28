میسی کا 1300کیریئر گول شراکتیں مکمل کرنیکا ریکارڈ
میامی (سپورٹس ڈیسک)ارجنٹائن کے بین الاقوامی شہرت یافتہ فٹبالر لیونل میسی نے ایک اور تاریخی سنگِ میل عبور کرتے ہوئے۔ ۔
کیریئر میں 1300 گول شراکتیں مکمل کر لیں، جو اب تک دنیا میں کسی بھی کھلاڑی نے حاصل نہیں کیں۔ ارجنٹائن کے لیجنڈ پلیئر دنیا کے پہلے فٹبالر بن گئے ہیں جنہوں نے آفیشل میچز میں 1300 کیریئر گول کنٹری بیوشنز مکمل کرلیے ہیں۔انٹر میامی کی جانب سے کھیلنے والے 38 سالہ سٹار فٹ بالر لیونل میسی نے یہ کارنامہ ایسٹرن کانفرنس سیمی فائنل میں ایف سی سنسناٹی کے خلاف میچ میں انجام دیا، جس میں میامی نے 0-4 کی شاندار فتح حاصل کی۔لیونل میسی نے ایک شاندار ہیڈر کے ذریعے گول کیا اور تین اسسٹ دے کر اپنی بے مثال کلاس دوبارہ ثابت کی۔