آئی سی سی کا ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ میں تبدیلی پر غور
امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ چیمپئن شپ کو 12 ٹیموں کی لیگ میں تبدیل کیا جائیگا
دبئی (سپورٹس ڈیسک)انٹرنیشنل کرکٹ کونسل ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کو مزید مؤثر اور دلچسپ بنانے کیلئے مختلف تجاویز پر غور کر رہی ہے ۔اس مقصد کے لیے آئی سی سی نے ایک ورکنگ گروپ تشکیل دیا ہے جس کی سربراہی نیوزی لینڈ کے سابق بیٹر راجر ٹووز کر رہے ہیں۔ تاہم حتمی فیصلوں کی توقع مارچ سے قبل نہیں کی جا رہی۔اب تک ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ میں نو ٹیمیں ایک ہی لیگ میں حصہ لیتی رہی ہیں۔ اب امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کو 12 ٹیموں کی لیگ میں تبدیل کر دیا جائے گا، جس میں آئی سی سی کے تمام فل ممبرز شامل ہوں گے ۔اس کا مطلب ہے کہ موجودہ نو ٹیموں کے ساتھ آئرلینڈ، افغانستان اور زمبابوے کو بھی شامل کیا جائے گا، تاکہ مقابلہ ایک جامع اور مکمل عالمی لیگ کی شکل اختیار کر سکے ۔ہر ٹیم کو دو سالہ سائیکل میں کم از کم 12 ٹیسٹ میچ کھیلنے کی شرط برقرار رہے گی، تاہم سیریز کی مدت میں لچک دی جائے گی۔یعنی کسی سیریز میں صرف ایک میچ بھی ہو سکتا ہے ، جبکہ زیادہ سے زیادہ پانچ میچوں پر مشتمل سیریز بھی مقرر کی جا سکے گی۔