کبھی ہم فیل ہو جاتے ہیں ، اچھا وقت مختصر ہو جاتاہے: بابراعظم

  کھیلوں کی دنیا
راولپنڈی(سپورٹس ڈیسک)قومی کرکٹ ٹیم کے بلے باز بابر اعظم نے کہا ہے کہ اچھا وقت بہت مختصر ہوتا ہے ۔سابق انگلش کپتان کیون پیٹرسن کے یوٹیوب چینل پر انٹرویو کے دوران بابر اعظم نے کہا کہ جب میدان میں لوگ آپ کا نام پکارتے ہیں تو وہ کھلاڑی کے لیے بہت ہی مختلف احساس ہوتا ہے ۔بابر اعظم نے کہا کہ میرا خواب تھا کہ میں بطور کھلاڑی ملک کی نمائندگی کروں اور یہ میرا وقت ہے ۔کیون پیٹرسن نے سوال کیا کہ اے بی ڈی ویلیئرز آپ کے پسندیدہ کھلاڑی ہیں تو میں کون سے نمبر پر ہوں، دوسرے یا تیسرے ؟جس پر بابر اعظم نے کہا کہ ‘نہیں چھٹے یا شاید ساتویں ۔ بابر کے جواب پر دونوں نے زوردار قہقہہ لگایا۔بابر اعظم نے کہا کہ مجھے بلے بازی کرنا پسند ہے ۔ میں انسان ہوں، کبھی کبھار ہم فیل ہوجاتے ہیں تاہم اہم چیز توجہ مرکوز کرنا ہوتا ہے ۔انہوں نے کہا کہ جب آپ کھیل رہے ہوتے ہیں تو اچھا وقت بہت مختصر ہوتا ہے ،میرا مقصد ملک کیلئے ٹرافی جیتنا ہے جس کیلئے میں بہت محنت کر رہا ہوں۔

 

