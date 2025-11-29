اے ٹی پی چیلنجر ، اعصام الحق نے نئی تاریخ رقم کردی
ترکیہ کو ہرا کر کسی بھی ایونٹ کے فائنل کیلئے پہلی پاکستانی جوڑی ہونیکا اعزاز
اسلام آباد(سپورٹس رپورٹر)اپنا آخری اے ٹی پی ٹورنامنٹ کھیلنے والے پاکستان کے ٹینس سٹار اعصام الحق نے اسلام آباد میں جاری اے ٹی پی چیلنجر میں اپنے ساتھی مزمل مرتضیٰ کے ساتھ مل کر نئی تاریخ رقم کردی۔ دونوں نے ترکیہ کی جوڑی کو شکست دے کر کسی بھی ایونٹ کے فائنل میں جگہ بنانے والی پہلی پاکستانی جوڑی ہونے کا اعزاز حاصل کرلیا ہے ۔ اعصام اور مزمل مرتضی کی جوڑی اسلام آباد اے ٹی پی چیلنجر کے فائنل میں پہنچ گئی ہے جس کے ساتھ اعصام اور مزمل مرتضی کسی بھی اے ٹی پی ایونٹ کا فائنل کھیلنے والی پہلی پاکستانی جوڑی بن گئی۔
اس سے قبل اعصام الحق نے اے ٹی پی ورلڈ ٹو ر میں 42 اور اے ٹی پی چیلنجرز میں 30 فائنل کھیلے لیکن ہر بار ان کا ساتھی کوئی غیر ملکی کھلاڑی ہوتا تھا ۔اے ٹی پی چیلنجر اسلام آباد کے سیمی فائنل میں اعصام اور مزمل نے ترکیہ کے پیئر کو شکست دی۔وائلڈ کارڈ انٹری پانیوالی پاکستانی جوڑی نے تھرڈ سیڈ ایلپ ہوروز اور مارٹ الکایا کو 1-6 ، 4-6 سے ہرایا۔ فائنل میں اعصام الحق کا مقابلہ سیڈ چار جمہوریہ چیک کے ڈومینک پالان اور قازقستان کے ڈینس یاویساو سے ہوگا۔