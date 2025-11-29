صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نور زمان نے انٹرنیشنل سکواش چیمپئن شپ اپنے نام کرلی

  • کھیلوں کی دنیا
نور زمان نے انٹرنیشنل سکواش چیمپئن شپ اپنے نام کرلی

فائنل میں ہم وطن حمزہ خان کو 2-3 سے مات دے کر ٹائٹل اپنے نام کیا

اسلام آباد (سپورٹس رپورٹر)پاکستان کے نور زمان نے دلچسپ اور سنسنی خیز مقابلے کے بعد چیف آف دی ایئر اسٹاف انٹرنیشنل سکواش چیمپئن شپ جیت لی۔ اسلام آباد کے مصحف سکواش کمپلیکس پر37 ہزار ڈالرز کی انعامی رقم کی چیمپئن شپ کے فائنل میں سیڈ 2 اور عالمی انڈر 23 چیمپئن نور زمان نے سیڈ 10حمزہ خان کو 2-3 سے مات دے کر ٹائٹل اپنے نام کیا۔موصولہ اطلاعات کے مطابق حمزہ خان نے پہلا گیم 9-11 سے جیتنے کے بعد دوسرے گیم میں 7-11 سے کامیابی حاصل کی تاہم عالمی نمبر 42 نور زمان نے کھیل میں واپس آتے ہوئے اگلے تینوں گیم جیت کر کے ٹائٹل پر قبضہ جما لیا۔سابق عالمی چیمپئن قمر زمان کے پوتے نور زمان نے تیسرا گیم 7-11، چوتھا گیم 4-11 اور پانچواں فیصلہ کن گیم 8-11 سے جیت کر ٹرافی اپنے نام کی، حمزہ خان نے کوارٹر فائنل میں ٹاپ سیڈ مصری کھلاڑی کریم الحمامی کو ہرانے کے بعد سیڈ 6 سوئیڈن کے ڈیوڈ برنیٹ کو شکست دے کر دوسرا اپ سیٹ کیا تھا۔

 

