ٹیم میں روزانہ کی بنیاد پر بہتری آ رہی ہے :کامل مشارا
سری لنکا کے بیٹر کامل مشارا نے کہا ہے کہ ان کی ٹیم میں روزانہ کی بنیاد پر بہتری آ رہی ہے اور وہ سہ ملکی ٹی ٹونٹی فائنل جیتنے کی امید رکھتے ہیں۔میڈیا سے گفتگو میں مشارا نے کہا کہ پاکستانی شائقین کرکٹ ون ڈے اور ٹی ٹونٹی کرکٹ دونوں کو بہت پسند کرتے ہیں۔