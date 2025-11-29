صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹیم میں روزانہ کی بنیاد پر بہتری آ رہی ہے :کامل مشارا

  • کھیلوں کی دنیا
ٹیم میں روزانہ کی بنیاد پر بہتری آ رہی ہے :کامل مشارا

لاہور (سپورٹس ڈیسک)سری لنکا کے بیٹر کامل مشارا نے کہا ہے کہ ان کی ٹیم میں روزانہ کی بنیاد پر بہتری آ رہی ہے اور وہ سہ ملکی ٹی ٹونٹی فائنل جیتنے کی امید رکھتے ہیں۔میڈیا سے گفتگو میں مشارا نے کہا کہ۔۔۔

سری لنکا کے بیٹر کامل مشارا نے کہا ہے کہ ان کی ٹیم میں روزانہ کی بنیاد پر بہتری آ رہی ہے اور وہ سہ ملکی ٹی ٹونٹی فائنل جیتنے کی امید رکھتے ہیں۔میڈیا سے گفتگو میں مشارا نے کہا کہ پاکستانی شائقین کرکٹ ون ڈے اور ٹی ٹونٹی کرکٹ دونوں کو بہت پسند کرتے ہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج :کاروباری ہفتے کا مثبت اختتام،122ارب منافع

ڈالر مزیدسستا،تولہ سونا4لاکھ 38ہزار 862پر مستحکم

فوجی فرٹیلائزر اور کورٹیوا ایگری سائنس کے درمیان معاہدہ

مرکنٹائل ایکسچینج میں 37ارب کے 35517سودے

معرکہ معیشت کے لئے یوبی جی اور بی ایم پی گروپ کا اتحاد

تعمیراتی اور کان کنی مشینری کی درآمدات میں111فیصد اضافہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
اقتدار کا کھیل
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
یہ دنیا زور آوروں کی ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
لانے والوں کا احتساب ہونا چاہیے!
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
نو طبقات کی لوٹ مار بدستور جاری
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
پولنگ سٹیشنوں سے روٹھے عوام اور ڈویژنل صوبے
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
غزہ کی بابت اقوامِ متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد …(2)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak