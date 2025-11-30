صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وسیم نے تھائی لینڈ کے باکسر جکراوت کو شکست دی،پاکستانی باکسر نے قوم کا سر فخر سے بلند کردیا :وزیراعلیٰ مریم نواز اورمراد علی شاہ کی مبارکباد

لاہور(سپورٹس ڈیسک )انٹرنیشنل باکسنگ چیمپئن شپ میں ورلڈ گولڈ بینٹم ویٹ ٹائٹل پاکستان کے محمد وسیم نے جیت لیا ،چیمپئن شپ کے چوتھے روز محمد وسیم نے تھائی لینڈ کے باکسر جکراوت کو شکست دی ،وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز نے محمد وسیم کو شاندار کامیابی پر مبارکباد پیش کی اور کہا کہ پاکستانی باکسر نے قوم کا سر فخر سے بلند کردیا ہے ۔انہوں نے مزید کہا کہ محمد وسیم نے اپنی محنت سے انٹرنیشنل باکسنگ چیمپئن شپ میں ورلڈ گولڈ بینٹم ویٹ ٹائٹل جیتا ہے ،وزیراعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے بھی محمد وسیم کو ٹائٹل جیتنے پر مبارکباد دی اور کہا کہ محمد وسیم نے پوری قوم کا سر فخر سے بلند کیا۔لاہور میں ہونیوالے ایونٹ میں 15ممالک کے 44 پروفیشنل باکسرز شریک ہوئے ، جن میں سے 6 پاکستانی اور 38 غیر ملکی تھے ۔جناح اسپورٹس کمپلیکس میں ہونے والے ایونٹ میں امریکا، برطانیہ، جرمنی، کوریا، آسٹریلیا، آئرلینڈ اور مراکش سے باکسرز اور آفیشلز موجود تھے۔

 

