ایران کا فیفا ورلڈکپ ڈرا کے بائیکاٹ کا اعلان

ایران کا فیفا ورلڈکپ ڈرا کے بائیکاٹ کا اعلان

لاہور(سپورٹس ڈیسک )ایران نے آئندہ ہفتے واشنگٹن میں ہونے والی فیفا ورلڈ کپ فائنلز کی ڈراز تقریب کے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا ہے۔

ایرانی فٹبال فیڈریشن کے ترجمان نے سرکاری ٹیلی ویژن پر بتایا کہ امریکا کا ایرانی وفد کو ویزے جاری کرنے سے انکار کا فیصلہ کھیل سے ہٹ کر سیاسی نوعیت کا ہے ، اس لیے ایرانی نمائندے ڈراز میں شرکت نہیں کرینگے ،مہدی تاج نے امریکی فیصلے کو مکمل طور پر سیاسی قرار دیا اور کہا کہ انہوں نے فیفا کے صدر گیانی انفانٹینو سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس حوالے سے امریکا کو باز رکھنے کے لیے مداخلت کریں۔ واضح رہے کہ ایران نے مارچ میں فیفا ورلڈ کپ 2026 کے لیے کوالیفائی کیا تھا۔

 

