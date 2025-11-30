صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اوور 40ٹی 20ورلڈکپ:آسٹریلیا اورپاکستان فائنل میں

اوور 40ٹی 20ورلڈکپ:آسٹریلیا اورپاکستان فائنل میں

نیشنل سٹیڈیم میں کھیلے گئے سیمی فائنلز میں جنوبی افریقہ اورامریکاکوشکست

کراچی (سپورٹس ڈیسک )پاکستان ماسٹرز اور آسٹریلیا ماسٹرز کراچی میں جاری اوور 40 ٹی 20کرکٹ ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچ گئے ، آسٹریلیا نے جنوبی افریقہ اور پاکستان نے امریکا کو شکست دی، نیشنل سٹیڈیم میں کھیلے گئے سیمی فائنل میں پاکستان نے امریکا کو باآسانی 9 و کٹ سے مات دی، میچ میں پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے امریکا کی ٹیم نے 5 وکٹ پر 152رنز سکور کیے ۔جواب میں پاکستان ماسٹرز نے ہدف گیارہویں اوور میں ایک وکٹ کے نقصان پر حاصل کر لیا، ہمایوں فرحت نے 95 اور عبدالرزا ق نے 58 رنز کی اننگز کھیلی۔

اس سے قبل پہلے سیمی فائنل میں آسٹریلیا نے جنوبی افریقہ کو 5 وکٹ سے مات دی۔میچ میں پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے جنوبی افریقا کی ٹیم آخری اوور میں 151رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی، بریٹسن نے چار وکٹیں حاصل کیں۔جواب میں آسٹریلیا نے ہدف 19ویں اوور میں حاصل کرلیا، ناصر جلیل نے 41 اور نوٹلے نے 28 رنز بنائے ۔بریٹسن نے آل راؤنڈ کارکردگی پیش کی، انہوں نے 4 وکٹیں حاصل کرنے کے علاوہ 21 رنز کی باری کھیلی اور مین آف دی میچ رہے ۔

 

