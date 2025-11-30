اوور 40ٹی 20ورلڈکپ:آسٹریلیا اورپاکستان فائنل میں
نیشنل سٹیڈیم میں کھیلے گئے سیمی فائنلز میں جنوبی افریقہ اورامریکاکوشکست
کراچی (سپورٹس ڈیسک )پاکستان ماسٹرز اور آسٹریلیا ماسٹرز کراچی میں جاری اوور 40 ٹی 20کرکٹ ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچ گئے ، آسٹریلیا نے جنوبی افریقہ اور پاکستان نے امریکا کو شکست دی، نیشنل سٹیڈیم میں کھیلے گئے سیمی فائنل میں پاکستان نے امریکا کو باآسانی 9 و کٹ سے مات دی، میچ میں پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے امریکا کی ٹیم نے 5 وکٹ پر 152رنز سکور کیے ۔جواب میں پاکستان ماسٹرز نے ہدف گیارہویں اوور میں ایک وکٹ کے نقصان پر حاصل کر لیا، ہمایوں فرحت نے 95 اور عبدالرزا ق نے 58 رنز کی اننگز کھیلی۔
اس سے قبل پہلے سیمی فائنل میں آسٹریلیا نے جنوبی افریقہ کو 5 وکٹ سے مات دی۔میچ میں پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے جنوبی افریقا کی ٹیم آخری اوور میں 151رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی، بریٹسن نے چار وکٹیں حاصل کیں۔جواب میں آسٹریلیا نے ہدف 19ویں اوور میں حاصل کرلیا، ناصر جلیل نے 41 اور نوٹلے نے 28 رنز بنائے ۔بریٹسن نے آل راؤنڈ کارکردگی پیش کی، انہوں نے 4 وکٹیں حاصل کرنے کے علاوہ 21 رنز کی باری کھیلی اور مین آف دی میچ رہے ۔